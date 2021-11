Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La technologie aide non seulement les fabricants à offrir plus en termes de véhicule, mais offre également aux clients une meilleure expérience d’achat. Voici comment TVS a collaboré avec PTC pour offrir à ses clients une expérience d’achat unique avec l’aide de la RA.

En Inde, les deux-roues sont devenus plus un produit de style de vie qu’un besoin fonctionnel. Pour maintenir ce changement de tendance, TVS Motors a souhaité adopter une nouvelle approche avec son offre premium, l’Apache RR 310 et offrir aux clients une expérience d’achat unique. L’évasion de COVID-19 et le verrouillage forcé à travers l’Inde n’ont fait qu’accélérer l’adoption par TVS d’une nouvelle approche avec la réalité augmentée (AR).

TVS a également pris en compte le fait que la plupart des clients sont bien informés des spécifications de base de la moto, qu’ils explorent par le biais de téléphones et d’ordinateurs. Dans l’ensemble, TVS souhaitait offrir une expérience d’achat complète et plus engageante à ses clients. Pour ce faire, TVS a collaboré avec son partenaire technologique de longue date PTC, une entreprise de transformation numérique, pour créer un programme de vente unique. TVS a tiré parti de la solution de réalité augmentée de PTC avec Vuforia Engine (plate-forme de développement leader pour la création d’expériences de réalité augmentée puissantes et photoréalistes) pour aider à stimuler les ventes de l’entreprise.

En collaboration avec PTC, le constructeur de motos a créé l’application ARIVE, qui permet non seulement aux utilisateurs de cliquer sur une fonctionnalité particulière pour en savoir plus, mais également de regarder des vidéos, de modifier les options de couleur en temps réel et même de donner à l’utilisateur un idée de l’apparence de la moto (Apache RR 310) lorsqu’elle est garée chez eux. Pour mieux comprendre le partenariat entre TVS et PTC et ce que l’avenir nous réserve, Express Mobility s’est entretenu avec Kalyan Sridhar, Country Manager de PTC.

L’application TVS ARIVE permet aux clients de voir à quoi ressemble le TVS Apache RR 310 chez eux avant d’en acheter un.

Il a déclaré : « La relation entre TVS et PTC remonte à près de 25 ans. Nous avons fait partie du voyage en cyclomoteur, scooter et moto de TVS. Le marché des deux roues s’adresse aujourd’hui à la nouvelle génération, où les vélos sont davantage un mode de vie et pour répondre à cette foule, TVS devait créer une expérience moderne, engageante et interactive ».

Après plusieurs sessions de brainstorming, TVS a opté pour la RA. « Lorsque nous avons présenté les différentes capacités de la RA et comment cela peut aborder la façon dont les clients perçoivent la marque, TVS l’a appréciée », a ajouté Kalyan. TVS avait deux objectifs clairs : augmenter la satisfaction client de 10 % et augmenter les ventes. Nous avons été touchés par COVID au milieu de ces discussions. L’expérience AR a non seulement ouvert de nouvelles expériences pour les clients potentiels évaluant les vélos, mais a également aidé TVS à lancer de nouveaux produits avec des démos en direct sur Facebook Live, dont la réponse a été extrêmement positive. dit Kalyan.

Le Country Manager de PTC a ajouté : « Nous avons maintenant un million de développeurs sur la plate-forme Vuforia AR, ce qui nous place bien en avance sur la concurrence. Et de loin, nous sommes la plus grande communauté de développeurs et la plate-forme de choix pour le développement AR ».

Un aspect intéressant souligné par Kalyan concernait les rapports d’analystes sur l’état d’esprit d’achat des gens, 80% d’entre eux faisant leurs devoirs avant même de visiter les salles d’exposition. Kalyan a ajouté : « C’était le cas même avant COVID ; ils regardent des démos, du contenu numérique et évaluent avant de visiter la salle d’exposition ». Cela nous a donné l’idée d’intégrer une fonctionnalité dans l’application ARIVE pour aider les clients à voir à quoi ressemblera une moto particulière dans leur parking en utilisant la RA et offrir aux utilisateurs une expérience unique avant d’en acheter une.

Le voyage à partir de maintenant est très excitant et prometteur. Les possibilités sont infinies. La fonction AR peut être utilisée sur toute la gamme de motos et de scooters TVS, mais elle peut également être utilisée pour l’après-vente. De petits travaux de bricolage peuvent aider les clients à réparer un fusible ou à connecter des bornes de batterie, tandis qu’à plus grande échelle, il peut offrir des images agrandies des composants internes du moteur pour aider les techniciens de service. Outre TVS, PTC travaille également avec de nombreux autres OEM pour développer des fonctionnalités intéressantes basées sur la réalité augmentée.

