Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tech Mahindra a reçu le Volvo India Innovation Award 2021 pour ses solutions innovantes de gestion de l’énergie et de la flotte pour le marché indien. Le prix, décerné par un jury éminent, a été présenté lors du Volvo India Innovation Summit qui s’est tenu à Bengaluru le 10 novembre 2021. Zypp Electric a également décerné le Volvo India Innovation Award dans la catégorie PME pour ses solutions de connectivité du dernier kilomètre qui visent à ubériser Livraison le jour même avec EV Fleet. De plus, le Département des transports terrestres urbains du Karnataka a été honoré d’une reconnaissance spéciale pour son projet d’amélioration de la qualité de vie (QoL).

La gestion intelligente de l’énergie peut jouer un rôle clé dans la réduction de l’empreinte CO2 dans le pays. L’eNetra de Tech Mahindra est un appareil IoT économe et non intrusif qui offre la possibilité de transformer des millions de compteurs d’énergie ordinaires du pays en compteurs intelligents et intelligents, sans les remplacer. Il connecte les compteurs réguliers à Internet, capture les métriques de consommation et envoie les données vers le cloud.

Tech Mahindra a également présenté la possibilité d’utiliser davantage les informations et la connectivité des données avec leur système de gestion de flotte open source et intégré – Vetturino. Évolutif et flexible, il promet de nouvelles opportunités pour rendre les opérations de flotte plus sûres et efficaces à travers un seul véhicule, un convoi ou l’ensemble des opérations de la flotte.

La solution de connectivité du dernier kilomètre de Zypp Electric vise à ubériser la livraison le jour même dans le segment B2B, et favorise également les aspects de la durabilité. Elle déploie des deux et trois roues électriques ainsi que des solutions de recharge ; est socialement inclusif, offre un emploi potentiel aux groupes à faible revenu; fournir des niveaux d’utilisation plus élevés grâce aux outils d’IA, d’apprentissage automatique et d’IoT, créant ainsi une solution du dernier kilomètre optimisée et économique.

« Aujourd’hui, le besoin d’innovation est plus grand que jamais. Nous sommes à la croisée des chemins, où d’un côté, nous sommes confrontés à des défis pour notre planète et nos peuples, tandis que de l’autre, nous voyons des opportunités illimitées découlant des technologies émergentes et des demandes changeantes des consommateurs qui conduisent à de nouveaux modèles commerciaux », a déclaré Kamal Bali. , président et directeur général, Volvo Group, Inde.

Il a ajouté : « De toute évidence, l’innovation par la co-création est la voie à suivre pour accélérer l’adoption et l’utilisation significatives de ces technologies pour le bien commun et un avenir durable. C’est en effet notre inspiration derrière le Volvo India Innovation Award. Nous pensons que cela contribuera à mettre en lumière et à encourager une culture de l’innovation dans le pays, ce qui à son tour nous incitera tous à développer des solutions pour notre avenir collectif.

Le Département des Transports Terrestres Urbains [DULT], gouvernement du Karnataka, a été honoré d’une reconnaissance spéciale pour son initiative visant à transformer Church Street à Bangalore en un banc d’essai pour de futures solutions en matière de piétonisation, d’air pur et de micro-mobilité électrique. L’initiative a attiré 14 start-ups pour tester leurs produits et est également devenue une plate-forme permettant aux artistes et aux interprètes de se connecter avec leur public.

Le Prix de l’innovation Volvo India 2021 a été décerné par un jury composé de :

Kris Gopalakrishnan, président d’Axilor Ventures et cofondateur d’Infosys

Vinayak Chatterjee, expert du secteur des infrastructures

Zarin Daruwala, PDG de Standard Chartered Bank, Inde

Lennart Börjesson, SVP, siège du groupe Volvo, Suède

Helene Niklasson, vice-présidente du siège du groupe Volvo, Suède

