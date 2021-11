Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tata Motors a lancé une nouvelle variante XE+ de l’Altroz ​​à Rs 6,35 lakh, ex-salle d’exposition. La Tata Altroz ​​rivalise avec les Hyundai i20, Honda Jazz, Maruti Suzuki Baleno, etc.

Tata Altroz ​​a été lancé pour la première fois sur le marché indien en janvier 2020. Tata Motors continue de mettre à jour sa gamme de variantes de temps en temps avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités pour la garder à jour. Maintenant, la société a réorganisé la gamme de variantes du hayon. La deuxième variante XM de base du Tata Altroz ​​a été abandonnée en Inde. Au lieu de cela, le constructeur automobile a lancé une nouvelle variante XE + dans la gamme d’Altroz ​​et sa version essence a été au prix de Rs 6,35 lakh, ex-showroom.

La nouvelle variante XE+ de Tata Altroz ​​se situe au-dessus de la XE de base et en dessous de la variante XM+ de milieu de gamme dans sa gamme. De plus, il est disponible avec des options de moteur à essence et diesel. En termes de prix, la nouvelle essence Tata Altroz ​​XE+ a été au prix de Rs 6,35 lakh tandis que sa version diesel a été au prix de Rs 7,55 lakh, hors salle d’exposition. La nouvelle variante XE+ du Tata Altroz ​​demande 45 000 Rs de plus que la variante XE de base, mais elle est moins chère jusqu’à 15 000 Rs que la variante XM, désormais abandonnée.

En ce qui concerne les fonctionnalités, le nouvel Altroz ​​XE+ bénéficie d’un système d’infodivertissement de tableau de bord flottant de 3,5 pouces de Harman avec quatre haut-parleurs, une entrée sans clé, un chargeur USB rapide, des vitres électriques avant, des phares suivez-moi à la maison et bien d’autres. En termes d’équipement de sécurité, il dispose de deux airbags frontaux, d’un ABS avec EBD et d’un contrôle de stabilité dans les virages, de capteurs de recul, etc. test.

La nouvelle Tata Altroz ​​XE+ est proposée avec un moteur essence 1,2 litre qui développe 84,8 ch de puissance et 113 Nm de couple. Il reçoit également un moteur diesel de 1,5 litre qui développe 88,7 ch de puissance et 140 Nm de couple maximal. Les deux moteurs sont couplés à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses et aucune transmission automatique n’est proposée. Ses variantes haut de gamme bénéficient également d’un moteur à essence turbo de 1,2 litre. Le prix du Tata Altroz ​​en Inde est actuellement compris entre Rs 5,90 lakh et Rs 9,65 lakh, ex-salle d’exposition, et il rivalise avec les goûts de Hyundai i20, Honda Jazz, Maruti Suzuki Baleno, etc.

