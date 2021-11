Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La mobilité électrique est l’avenir, et Yulu envisage de mettre en place 2000 stations Max dotées d’installations d’échange de batteries d’ici la fin de 2022. Dans une conversation avec Naveen Dachuri, co-fondateur et CTO de Yulu, nous comprenons les plans de Yulu pour l’Inde .

La mobilité électrique rattrape son retard et les fabricants abordent le problème de l’autonomie de manière innovante. Une méthode consiste à avoir plusieurs stations de charge, tandis qu’une autre méthode consiste à avoir des batteries interchangeables. Les batteries interchangeables sont une alternative plus rapide et plus facile à la charge, car les utilisateurs n’ont pas à attendre que le véhicule se charge. De nombreux fabricants de véhicules électriques proposent cette solution, y compris Yulu.

Ces derniers temps, Yulu est devenu populaire auprès des agences de livraison du dernier kilomètre. Le Yulu Miracle et le Dex sont les plus recherchés, car le Miracle et le Dex offrent une portée d’environ 60 km, tandis que le Dex est capable de transporter une charge plus lourde. Maintenant, avec la capacité des batteries remplaçables, les produits Yulu sont devenus encore plus populaires.

Yulu est en train de mettre en place une infrastructure de recharge à Bangalore, Delhi et Mumbai. Récemment, Yulu a ouvert son premier lot de 10 bornes de recharge à Bangalore, nommé « Yulu Max Network ». Yulu affirme que « le réseau Max aidera les utilisateurs à échanger leurs batteries sans aucun temps d’arrêt et à réduire l’anxiété des utilisateurs de véhicules électriques. Il s’agira de la première infrastructure de batteries à IA et à intégration verticale de l’Inde pour les deux-roues électriques.

L’événement a été suivi par : (LR) MN Reddi, IPS, ancien commissaire de police, ville de Bangalore, V Manjula, commissaire, direction des transports urbains, Dr BR Ravikanthe Gowda, IPS, commissaire conjoint de la police (trafic), ville de Bangalore , et les fondateurs de Yulu, RK Mishra et Naveen Dachuri.

Pour mieux comprendre le module commercial, nous avons parlé à Naveen Dachuri, co-fondateur et CTO de Yulu, lors de l’événement d’inauguration. Il a déclaré : « Nous sommes dans l’espace de la mobilité partagée, pas de la mobilité personnelle. Lorsque vous regardez des véhicules électriques dans l’espace de mobilité partagée, les batteries doivent être interchangeables. Cela permet d’économiser sur les coûts logistiques liés au transport du véhicule jusqu’à une borne de recharge et sur les coûts immobiliers. Lorsque l’on considère ces deux points, les batteries interchangeables sont meilleures lorsqu’il s’agit de mobilité partagée.

Il a ajouté : « Quand Yulu a commencé, notre objectif était de créer une plate-forme de mobilité permettant aux personnes de se déplacer sur de courtes distances. Lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, nous avons remarqué que des gens commandaient des choses en ligne ; ils ont été forcés de le faire puisque personne ne pouvait sortir. Ce n’était pas seulement dans les villes de niveau 1, mais aussi dans les villes de niveau 2 et 3. Pour répondre à la demande, les entreprises de livraison ont dû embaucher des agents de livraison. Cependant, près de 85 % n’ont pas pu décrocher leur emploi parce qu’ils n’avaient pas de permis de conduire. C’est ce sur quoi nous nous sommes concentrés.

Les Yulu ont bien répondu à ce segment. Ils avaient une faible vitesse de pointe, une bonne autonomie et ils n’avaient pas besoin de permis. Naveen a ajouté : « De mois en mois, nous avons eu une augmentation de la demande pour ces véhicules. Cela s’est traduit par le besoin de plus de batteries puisque le personnel de livraison l’utilisait pendant près de 12 heures par jour, parfois même plus longtemps. Cela a laissé de nombreux véhicules Yulu sans frais, créant une mauvaise expérience utilisateur. « Cela nous a fait penser à l’infrastructure d’échange de batteries », a-t-il ajouté.

Yulu est allé de l’avant pour créer Yulu Max Network, comme les stations-service. L’intention était de diriger les utilisateurs de Yulu vers ces stations et d’échanger la batterie. « Cela nous aidera à développer le réseau de manière exponentielle », a déclaré Naveen. Parlant de la façon dont l’entreprise est passée des vélos à la mobilité électrique partagée, Naveen a déclaré : « Nous avons toujours voulu des véhicules électriques. Lorsque nous sommes entrés sur ce marché, le plus grand défi était le manque d’infrastructures, de politiques et les gens n’avaient pas connu ce type de service. Nous voulions comprendre comment les gens se déplacent, et sans cela, nous ne pourrions pas avoir des actifs coûteux sur la route. Nous aurions pu opter pour des véhicules essence bon marché, mais nous voulions créer une mobilité durable et verte.

Pour ce faire, Yulu vise 500 stations Max à Bangalore, Mumbai et Delhi d’ici la mi-2022. Ces stations seront situées dans des zones à forte densité de mouvement, offrant des solutions pratiques de mobilité EV. Yulu envisage d’étendre jusqu’à 2000 stations de ce type d’ici la fin de 2022. La société ouvrira 30 autres de ces stations d’ici la fin de ce mois à Bangalore, et 100 au cours des trois prochains mois. Ces nouvelles stations Yulu Max auront la capacité d’échanger 25 000 batteries par jour.

