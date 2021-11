Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Land Rover a été nommé partenaire mondial officiel de la Coupe du monde de rugby 2023. Les mascottes de la Coupe du monde de rugby 2023 seront connues sous le nom de « Land Rover Defenders of Tomorrow ».

Land Rover a été confirmé comme le cinquième partenaire mondial de la prochaine Coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Cette marque automobile britannique est associée à la Coupe du monde de rugby depuis 2015 et maintenant , tous deux écriront ensemble le prochain chapitre de leur relation fructueuse. Pour célébrer cette annonce, les ambassadeurs du rugby de Land Rover, Dimitri Yachvili et Bryan Habana, ainsi que le premier enfant mascotte du constructeur automobile pour le tournoi, Arthur, huit ans de Paris, étaient présents à l’événement.

Depuis son association avec la Coupe du monde de rugby en 2015, Land Rover a inspiré des milliers d’enfants du monde entier grâce à son programme de mascotte de la Coupe du monde de rugby et à d’autres activités locales. De plus, les mascottes de la Coupe du monde de rugby 2023 seront connues sous le nom de « défenseurs Land Rover de demain » et elles reflètent l’engagement conjoint de Land Rover et de World Rugby pour un avenir plus durable. Ils seront sélectionnés pour leur passion et leur engagement à changer leur monde pour le mieux. Il servira également d’élément clé de la campagne mondiale Land Rover.

Le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont, a déclaré : « Land Rover est un véritable partenaire du rugby à tous les niveaux, et nous sommes ravis d’étendre notre partenariat mondial pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France. En tant que tournoi et famille de rugby, nous nous engageons à avoir un impact positif en France et plus largement sur notre planète pour le plaisir des générations futures. Nos partenariats mondiaux avec Land Rover ont toujours été axés sur un objectif. Au Japon, leur soutien actif au programme Impact Beyond a permis à 10 000 enfants d’être initiés au sport. Nous sommes ravis de partager la même vision et le même engagement pour France 2023 et sommes impatients de travailler ensemble pour conduire le changement pour l’avenir. »

Lennard Hoornik, directeur commercial de Land Rover, a déclaré : « Land Rover est au cœur du rugby depuis deux décennies. Au moment où nous écrivons ce prochain chapitre, nous partageons l’engagement de France 2023 à faire une différence positive sur la société à travers le rugby. Les trois prochaines années représentent une période importante pour Land Rover alors que nous nous dirigeons vers l’électrification et la Coupe du monde de rugby jouera un rôle important à cet égard. »

