Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Air Products a étendu sa présence en Inde avec un nouveau bureau à New Delhi. La société est désormais opérationnelle dans quatre villes indiennes : Delhi, Pune, Vadodara et Kochi.

Air Products est l’une des principales sociétés de gaz industriels au monde. Elle fournit des gaz industriels essentiels, des équipements connexes et une expertise en applications à diverses industries, notamment le raffinage, la chimie, les métaux, l’électronique, la fabrication, l’alimentation et les boissons, etc. La société a récemment étendu sa présence en Inde avec l’ouverture d’un nouveau bureau à New Delhi. Selon la société, le bureau d’Air Products à Delhi sera la plaque tournante de ses activités de développement commercial et d’engagement des parties prenantes.

En outre, il convient de mentionner qu’en dehors de Delhi, la société opère également dans trois autres villes indiennes. Avant l’inauguration du bureau de la marque à Delhi, la société a installé son nouveau centre EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) à Vadodara, dans le Gujarat, qui a commencé ses activités l’année dernière pendant la pandémie. Air Products exploite également un centre EPC et un centre informatique à Pune, Maharashtra, et un complexe de gaz industriel à la raffinerie BPCL Kochi à Kochi, Kerala.

Samir J. Serhan, directeur de l’exploitation d’Air Products, a déclaré : « L’Inde est une région de croissance pour Air Products et joue un rôle stratégique dans l’évolution de la société. Nous sommes très fiers d’investir en Inde et souhaitons continuer à accroître notre présence et à développer des relations solides dans la région ; aligné avec notre objectif d’être l’entreprise de gaz industriel la plus sûre et la plus innovante au monde.

Inscrivez-vous maintenant : un événement virtuel sur la feuille de route pour l’adoption des véhicules électriques en Inde

Anand Chordia, directeur général d’Air Products India, a déclaré : « Nous sommes ravis d’étendre notre présence en Inde alors que nous poursuivons notre croissance dans la région. Il y a un an, nous avons ouvert notre deuxième centre EPC en Inde et embauché près de 400 employés hautement qualifiés et nous continuons à embaucher dans le Gujarat et le Maharashtra. Depuis 2019, nous avons presque triplé nos effectifs en Inde.

Il a ajouté : « Nos centres EPC se concentrent sur la fourniture de technologies, d’ingénierie et d’exécution de projets pour les activités d’Air Products en Inde, au Moyen-Orient, en Europe et dans les Amériques. Le fait d’être basé dans la capitale New Delhi facilitera nos efforts de développement commercial et d’engagement des parties prenantes, car la société se concentre sur plusieurs opportunités d’investissement en Inde sur le modèle BOO (construire, posséder, exploiter) dans la gazéification, l’hydrogène vert et l’hydrogène pour la mobilité ( H2fM) espace.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.