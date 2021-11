Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Outre les chargeurs domestiques de VE, l’Inde aura besoin de 2 900 000 bornes de recharge publiques d’ici 2030. Dans le processus, la participation des gouvernements central et des États, ainsi que de l’industrie automobile, sera cruciale.

17 novembre 2021 17:13

*Image à des fins de représentation seulement.

L’Inde accélère la transformation structurelle vers la mobilité électrique afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d’accélérer la transition vers les énergies renouvelables et de contribuer à l’atténuation des effets du changement climatique. Alors que l’Inde a un objectif VE plus élevé à atteindre d’ici 2030, c’est-à-dire qu’elle prévoit que les véhicules électriques devraient représenter 70 % des voitures utilitaires, 30 % des voitures particulières, 40 % des transports en bus et 80 % des transactions de vélos et de trois-roues. Grâce à la planification et à l’exécution des politiques locales, les villes joueront un rôle essentiel dans la réalisation de la transition vers la mobilité électrique, mais elles doivent d’abord surmonter certaines lacunes. L’Inde aura besoin d’un grand nombre d’infrastructures de recharge à domicile ainsi que de 2 900 000 stations de recharge publiques, une augmentation significative par rapport aux 1800 existantes et une dépense supplémentaire de 20 600 crore INR. Dans ce processus, la participation des gouvernements central et des États, ainsi que de l’industrie automobile, sera cruciale.

Exigences, portée et préoccupations

L’Inde est actuellement le 5e plus grand marché automobile au monde. Avant la pandémie de COVID-19, il était prévu que d’ici 2020, l’intérêt annuel de l’Inde pour les véhicules de tourisme sera de 10 mn, les véhicules d’affaires seront de 2,7 mn et les vélos seront de 34 mn, respectivement, dépassant la Chine et faisant de l’Inde le 3e au monde plus grand marché automobile. Cette augmentation prévue de l’utilisation des véhicules de tourisme augmentera la demande de combustibles fossiles et aura d’autres effets néfastes sur l’environnement. Étant donné la dépendance de l’Inde à l’égard des importations de pétrole pour couvrir ses besoins énergétiques, une augmentation du nombre d’automobiles augmentera la facture des importations du pays, ce qui entraînera des conséquences économiques conflictuelles. Les véhicules électriques, en revanche, réduiront considérablement les prix des importations de carburant, réduiront considérablement les émissions et joueront un rôle essentiel pour que l’Inde respecte ses obligations décidées au niveau national. La stratégie de transport de l’Inde doit être révisée pour se concentrer sur le transport en commun (principalement les bus électriques et les systèmes ferroviaires) plutôt que le transport privé afin de réaliser ses ambitions en matière de mobilité électrique. La trajectoire actuelle consistant à transporter encore plus d’automobiles dans des villes déjà surpeuplées avec des contraintes d’infrastructure et des niveaux élevés de pollution de l’air n’est pas viable. À l’heure actuelle, le secteur des transports émane chaque année 142 millions de tonnes de CO2 attendues, le segment des transports routiers représentant à lui seul 123 millions de tonnes. Là encore, une attention portée aux transports ouverts et à la diminution du CO2 qui s’ensuit affectera considérablement l’écologie et l’habitabilité de la ville.

En Inde, l’industrie du véhicule électrique est confrontée à deux grands obstacles. Le premier est la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Si la transition vers 30 % de voitures électriques sur tous les véhicules en circulation est achevée, les besoins en main-d’œuvre devraient chuter de 20 à 25 % en raison de l’automatisation accrue. De plus, les compétences requises pour les véhicules électriques sont spécifiques ; Les professions liées aux véhicules électriques nécessiteraient une main-d’œuvre spécialement formée capable de gérer les nouvelles compétences, ce qui fait actuellement défaut en Inde. Deuxièmement, les clients indiens ont tendance à avoir un certain nombre de réserves quant à l’achat de véhicules électriques. Les véhicules électriques sont actuellement beaucoup plus chers que les voitures conventionnelles, ce qui dissuade la plupart des clients indiens (qui sont très soucieux des prix). De plus, la plupart des véhicules électriques disponibles ont une autonomie et une vitesse de pointe limitées, tandis que les constructeurs automobiles créent des voitures qui peuvent conduire plus longtemps et plus rapidement grâce à des technologies améliorées. Les consommateurs sont également susceptibles d’être intéressés par les véhicules électriques pouvant parcourir de longues distances avec une seule charge et ayant un accès facile aux bornes de recharge le long de leurs itinéraires, mais la rareté actuelle des bornes de recharge est susceptible d’être un obstacle à l’adoption des véhicules électriques.

L’Inde a récemment pris un certain nombre de mesures pour faire progresser la décarbonisation des transports du pays et l’adoption de la mobilité électrique. Des programmes comme FAME et PLI sont particulièrement cruciaux pour établir un écosystème pour l’adoption précoce des véhicules électriques.

Infrastructure pour recharger les VE

L’Inde dispose de réglementations et de procédures relativement avancées en matière d’infrastructure de recharge, qui visent clairement à inciter l’activité. La recharge privée est autorisée dans les ménages et les bureaux, les sociétés de logement, les centres commerciaux, les complexes de bureaux, les restaurants, les hôtels et autres lieux, conformément aux directives. de temps à autre par le ministère de l’Énergie et l’Autorité centrale de l’électricité (CEA). La mise en place de bornes de recharge publiques a été déclarée activité sans autorisation, et toute personne ou entité est libre de le faire tant que les bornes sont conformes aux normes et protocoles techniques, de sécurité et de performance décrits ci-dessous, ainsi qu’à toute autre norme. , normes ou spécifications établies par le ministère de l’Énergie et l’Autorité centrale de l’électricité (CEA) de temps à autre. Quiconque souhaite installer des bornes de recharge publiques aura accès à Internet, et toute borne de recharge pourra s’approvisionner en électricité auprès de n’importe quelle entreprise de distribution. Les recommandations détaillent également les besoins et les normes pour les infrastructures de recharge publiques, y compris les transformateurs, les câbles, les travaux de génie civil et un espace adéquat.

Disponibilité de l’alimentation

La mobilité électrique entraînera également une disponibilité accrue de l’énergie sur les réseaux existants, et le système de réseau énergétique actuel de l’Inde ne sera pas en mesure de répondre aux demandes supplémentaires de charge simultanée d’un nombre important de véhicules électriques. Dans les villes indiennes, une simple augmentation de 30 % du nombre de véhicules électriques (VE) dans les deux-roues et les quatre roues nécessitera en réalité 3 à 4 % de capacité de production d’électricité en plus que d’habitude. Inciter les utilisateurs de VE à recharger à des moments où la consommation d’électricité est faible, par exemple, est une approche pour avoir un impact moindre sur le réseau électrique. Il est peu probable que les propriétaires d’automobiles traditionnels migrent vers les véhicules électriques sans une bonne infrastructure de recharge, qui comprend l’accessibilité, la rentabilité, le temps de recharge, l’emplacement des bornes de recharge et un tarif basé sur le temps. Ces problèmes de stabilité du réseau doivent être résolus par les systèmes de distribution d’électricité proposés au niveau de la ville.

Qualité de la route

Étant donné que les véhicules électriques pèsent plus que les automobiles normales en raison du poids de la batterie, les routes urbaines devront être améliorées. Même dans des circonstances normales, les routes des villes indiennes sont en mauvais état et s’effondrent fréquemment, en particulier pendant la mousson. Le poids supplémentaire des véhicules électriques, en particulier des bus, des camions et des véhicules à plusieurs essieux, nécessitera des technologies de construction routière pour répondre. Compte tenu des faiblesses importantes du pays en matière d’application de la loi, les autoroutes indiennes doivent être capables de gérer non seulement l’énorme charge de véhicule, mais également la surcharge régulière que les véhicules commerciaux subissent régulièrement.

Conclusion

Pour respecter ses engagements de Paris, l’Inde devrait passer aux véhicules électriques, mais cela demandera un effort important. Tous les niveaux de gouvernement, y compris les gouvernements central, étatique et municipal, ainsi que l’industrie automobile, doivent travailler ensemble pour atteindre les objectifs des véhicules électriques, et les ressources nécessaires doivent être mises à disposition pour la transition. Dans la transition vers la mobilité électrique, les gouvernements locaux des villes seront essentiels et deux domaines clés devront être renforcés : la gouvernance de la ville et les finances municipales. L’Inde progressera rapidement vers la réalisation de ses objectifs climatiques en développant des infrastructures de transport respectueuses de l’environnement et économiquement avantageuses.

Auteur : Manish Narang, co-fondateur et PDG, EV Plugs

Avis de non-responsabilité : les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.