Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Power Global annonce un partenariat avec Rap Eco Motors pour fournir sa technologie de batterie lithium-ion échangeable eZee au fabricant de pousse-pousse automatique pour sa gamme de produits à trois roues électriques grand public, RANIE. Cela comprend un pousse-pousse automatique pour passagers, une camionnette de livraison et un véhicule cargo. Après un premier lancement de produit en avril 2022, les sociétés s’associeront pour fabriquer 50 000 pousse-pousse électriques au cours des cinq prochaines années.

Le partenariat avec Power Global est la première étape de Rap Eco Motors vers le développement d’une solution 360 complète pour les pousse-pousse automatiques électriques de l’OEM, RANIE, basée sur le module de batterie eZee échangeable de 48 volts de Power Global. Par rapport aux pousse-pousse automatiques ICE existants sur la route aujourd’hui, chaque véhicule RANIE devrait réduire les émissions de CO2e de 3,7 tonnes par an et éliminer les émissions dangereuses de NOx et de PM qui contribuent à la pollution de l’air.

« Sur le plus grand marché mondial des trois-roues, nous ressentons la responsabilité collective de commercialiser une solution durable et propre », a déclaré Parmod Chabria, co-fondateur de Rap Eco Motors. « Nos empreintes complémentaires dans le nord de l’Inde et le sud de l’Inde nous préparent pour une expansion nationale critique, qui contribuera à stimuler l’adoption par le pays de transports plus économiques et moins polluants pour des milliers de conducteurs. »

L’usine nationale de production de batteries de Power Global à Greater Noida sera le plus grand fabricant de batteries lithium-ion du pays, avec une capacité de fabrication de 400 000 modules par an. Power Global vise à déployer 10 000 batteries et kits de rénovation électrique pour la mobilité légère pris en charge par leur réseau d’échange de batteries d’ici la fin de 2022.

«Pour que l’Inde réussisse à capturer une plus grande part de marché du secteur de la mobilité électrique légère, nous devons délocaliser tous les composants de la fabrication de pousse-pousse électrique dans le pays. Rap Eco Motors a déjà dominé le marché régional grâce à sa stratégie commerciale ambitieuse et partage notre vision mutuelle des solutions d’électrification « fabriquées en Inde » », a déclaré Pankaj Dubey, PDG de la filiale indienne de Power Global.

« Nous nous sentons privilégiés d’aider à tracer leur chemin vers la croissance nationale, et nous pensons que l’étroite collaboration de nos entreprises fournira une solution électrifiée plus propre et plus rentable pour les conducteurs de pousse-pousse partout dans le monde et renforcera nos économies locales. Comme nous aimons le dire, « Fabriqué en Inde, pour l’Inde ».

