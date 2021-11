Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Skoda Slavia fait ses débuts. La Skoda Slavia remplace la Rapid en Inde et sera proposée avec un choix de deux moteurs à essence. La berline intermédiaire Skoda Slavia rivalisera avec la Honda City, la Hyundai Verna et la Maruti Suzuki Ciaz en Inde lors de son lancement.

La Skoda Slavia dont on parle beaucoup fait ses débuts, marquant la prochaine étape de Skoda dans le projet India 2.0. La berline intermédiaire Skoda Slavia est le deuxième modèle spécifique à l’Inde après le SUV Kushaq. Le nouveau Slavia est basé sur la plate-forme MQB-A0-IN – une variante MQB spécialement adaptée par Skoda pour l’Inde.

En termes de dimensions, la nouvelle Skoda Slavia mesure 4 541 mm de longueur, 1 752 mm de largeur, 1 487 mm de hauteur, ce qui en fait la voiture la plus large du segment. Le Slavia obtient également un empattement de 2 651 mm. De plus, la Salvia offre un volume de coffre de 521 litres. La nouvelle Skoda Slavia est livrée avec des phares à LED, des jantes en alliage bicolore et une nouvelle peinture métallisée Crystal Blue et Tornado Red.

À l’intérieur, le Slavia reçoit un système d’infodivertissement de 10 pouces avec la technologie SmartLink et la connectivité pour smartphone, des bouches d’aération circulaires, un climatiseur à commande tactile avec traitement de l’air, des sièges en cuir ventilés, etc. Les caractéristiques de sécurité comprennent six airbags, ESC, ABS avec EBD, Hill-Hold Control, capteurs de pluie et de lumière, ancrages ISOFIX pour siège enfant et régulateur de vitesse, entre autres.

En ce qui concerne les spécifications du moteur, la nouvelle Skoda Slavia sera proposée avec deux moteurs à essence au choix. Le premier est un moteur TSI de 1,0 litre qui développe 113 ch et 178 Nm de couple, avec l’aide d’une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses ou d’un convertisseur de couple à 6 vitesses. L’autre moteur proposé sera une unité TSI de 1,5 litre capable de 148 ch et 250 Nm de couple, ce qui en fait la voiture la plus puissante du segment. Ce moteur est proposé avec une boîte manuelle à 6 vitesses ou une DSG à 7 vitesses.

