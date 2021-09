Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Sun Mobility vise à embarquer plus d’un million de véhicules d’ici 2025 grâce à son offre MaaS.

Sun Mobility a annoncé son partenariat avec Zypp Electric pour améliorer encore la livraison urbaine du dernier kilomètre. Il s’agit du premier partenariat dans le cadre de l’offre Mobility as a Service (MaaS) récemment annoncée par Sun Mobility. Ensemble, les deux sociétés ont déjà déployé des véhicules cargo électriques à trois roues à Delhi-NCR et prévoient désormais de s’étendre prochainement à 10 autres villes. Ce partenariat vise à déployer 10 000 véhicules électriques sur diverses plateformes au cours des prochaines années. Le dernier partenariat fournira à Zypp une solution de mobilité électrique de pointe comprenant des modèles de véhicules cargo de pointe intégrés avec des batteries intelligentes et un accès à un large réseau de points d’échange.

Cette offre est livrée avec un plan de paiement à l’utilisation associé à des échanges de batterie illimités. Dans le cadre du nouveau partenariat, Zypp peut augmenter ses opérations de flotte de manière légère sans avoir à se soucier de la batterie et de l’infrastructure de charge, a noté la société. Sun Mobility affirme que son offre de pointe lui donne un avantage avec le coût le plus bas et la disponibilité de flotte la plus élevée via un échange de 2 minutes. L’interopérabilité de l’infrastructure d’échange de batteries entre les véhicules électriques permettra à Zypp de bénéficier de la flexibilité des modèles de véhicules à travers la flotte en utilisant une infrastructure d’échange de batteries commune.

De plus, les données télématiques et les analyses de ces batteries connectées garantissent l’efficacité des opérations. Zypp dit qu’il a l’intention de déployer ces véhicules dans diverses applications dans la vente au détail, le commerce électronique et la livraison de produits d’épicerie. Sun Mobility vise à embarquer plus d’un million de véhicules d’ici 2025 grâce à son offre MaaS. La société a déjà commencé le déploiement de solutions dans les segments du commerce électronique et de la livraison de marchandises dans les grandes villes comme Delhi-NCR, Bangalore et Chandigarh et prévoit maintenant de s’étendre davantage à d’autres villes de l’Inde. La société affirme avoir embarqué des centaines de ces véhicules dans plusieurs opérateurs de flotte et dispose d’un carnet de commandes solide pour en déployer des milliers d’autres.

