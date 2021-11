Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Mercedes-Benz lance le hayon le plus puissant d’Inde, l’AMG A 45 S 4MATIC+, pour 79,50 lakh hors salle d’exposition. Le nouvel AMG A 45 reçoit un moteur essence quatre cylindres turbocompressé capable de plus de 400 ch à l’aide d’une boîte de vitesses DCT à 8 rapports.

Mercedes-Benz lance le nouvel AMG A 45 S 4MATIC+ en Inde, au prix de 79,50 yens hors salle d’exposition. Avec le lancement de la nouvelle Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+, le constructeur automobile allemand propose désormais la Classe A Limousine, la berline AMG A35 et la Mercedes-AMG A 45 S 4M+ à hayon dans son portefeuille de Classe A. Mercedes-Benz affirme que la nouvelle AMG A 45 est la « voiture de série à moteur quatre cylindres turbocompressé la plus puissante au monde, qui est également la voiture à hayon la plus rapide jamais créée en Inde ».

Parlant de puissance, la nouvelle Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ est propulsée par un moteur quatre cylindres de 2,0 litres avec turbocompresseur Twin-Scroll, développant 415 ch et 500 Nm de couple. La puissance est transmise aux quatre roues via une boîte de vitesses DCT à 8 rapports, capable d’atteindre de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe limitée électroniquement à 270 km/h. La Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ bénéficie d’une transmission intégrale entièrement variable avec contrôle du couple AMG pour aider les roues à transférer efficacement la puissance sur la route.

Pour compléter l’expérience de conduite, AMG propose un « mode dérive », une suspension AMG aux quatre coins, une option « démarrage de la course » et six modes de conduite qui incluent Slippery, Comfort, Sport, Sport +, Individual et Race. Pour les clients qui recherchent quelque chose de plus, Mercedes propose un ensemble de performances AMG, ainsi qu’un AMG Track Pace, une fonction d’ingénieur de course personnelle intégrée au système multimédia MBUX.

La nouvelle berline A 45 S 4MATIC+ est dotée d’une calandre spécifique à AMG, d’un capot aérodynamique, avec des dômes électriques, des phares multifaisceaux à LED, des ailes avant plus larges, des passages de roue évasés et des jantes en alliage AMG. La position plus large libère de l’espace pour l’essieu avant plus large, tandis que deux sorties d’échappement doubles rondes et un large tablier arrière complètent les détails de conception.

À l’intérieur, la Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ reçoit des sièges sport AMG à maintien latéral ferme et du cuir synthétique Artico noir avec surpiqûres rouges. Les options de couleurs disponibles incluent le jaune soleil, le blanc polaire, le gris montagne, le rouge Designo Patagonia, le gris montagne Designo Magno et le noir cosmos. Le hayon bénéficie également d’un affichage tête haute et d’un système audio Burmester à 12 haut-parleurs.

En termes de sécurité, la nouvelle berline Mercedes-AMG bénéficie des systèmes d’assistance aux angles morts, de maintien de voie et de freinage de performance AMG ainsi que de nombreux airbags, ABS avec EBD, antipatinage, contrôle de stabilité, etc.

