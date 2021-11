Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

eBikeGo a acquis les droits de fabrication du tricycle électrique « Velocipedo » en Inde. Le Velocipedo serait le premier tricycle électrique intelligent au monde à offrir une autonomie de 200 km avec une seule charge et une vitesse de pointe de 95 km/h.

eBikeGo, l’une des plus grandes plates-formes de mobilité électriques à deux roues d’Inde, a acquis les droits de fabrication du tricycle électrique intelligent « Velocipedo ». La société a récemment annoncé qu’elle avait acquis les droits de fabrication de Torrot, une entreprise automobile espagnole de premier plan. Velocipedo est censé être le premier tricycle électrique intelligent au monde à offrir une autonomie de 200 km sur une seule charge et il possède également d’autres spécifications intéressantes sur papier.

Avec l’acquisition des droits de fabrication de Velocipedo, eBikeGo envisage d’entrer dans l’industrie des trois-roues électriques de luxe. Il s’adressera à une niche du segment indien de la mobilité électrique. La société affirme que Velocipedo offrira tous les avantages d’un scooter électrique aux consommateurs, mais d’une manière plus sûre et plus pratique. Ce véhicule électrique à trois roues a également remporté le RedDot Design Award, très convoité à l’échelle internationale.

En parlant de son design, le Velocipedo a deux roues à l’avant et une à l’arrière. Il dispose également d’un toit en fibre de carbone qui sert de cage de sécurité pour les occupants. Sa production débutera l’année prochaine à Pune et ce tricycle électrique sera décliné en trois variantes : un véhicule personnel, un taxi truqué et un véhicule cargo. Le modèle de base pourra accueillir deux personnes et il aura une vitesse de pointe de 95 km/h. De plus, ce tricycle électrique offrira une autonomie de 200 kilomètres sur une seule charge et il faudra 1h30 (sur une prise 220V) pour recharger complètement le véhicule.

Commentant le même Irfan Khan, fondateur et PDG d’eBikeGo, a déclaré: «Nous sommes extrêmement heureux d’avoir acquis l’une des principales sociétés automobiles internationales pour la fabrication de Trike électrique Velocipedo sur le marché indien, en ce qui concerne les besoins des consommateurs et des infrastructures indiens. . Cette acquisition placera l’industrie indienne des véhicules électriques sur la carte mondiale. L’avenir de la mobilité est électrique et le monde post-covid nous offre une opportunité d’accélérer l’adoption de la mobilité électrique à l’échelle mondiale. Avec des capacités électriques et connectées numériquement, les trois-roues deviendront le paradigme de mobilité urbaine le plus préféré dans le monde et permettront à chaque consommateur. »

