Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Zypp Electric soutient Shoonya, une campagne de livraison zéro pollution qui vise à réduire la pollution en Inde. Cette campagne est une initiative conjointe de NITI Aayog et RMI.

Zypp Electric, la startup indienne de véhicules électriques, dans le cadre d’une initiative conjointe avec NITI Aayog, le groupe de réflexion sur les politiques publiques du gouvernement indien et de RMI, soutient la campagne de livraison zéro pollution de Shoonya. Ensemble, les trois accélèrent le déploiement de véhicules électriques pour les livraisons du dernier kilomètre.

Pour répondre à la demande de logistique, NITI Aayog avec RMI a lancé une campagne appelée Shoonya. Shoonya vise à électrifier entièrement les livraisons du dernier kilomètre. La vision de la campagne est de renforcer la sensibilisation et la demande de livraison zéro pollution parmi les consommateurs. Avec Shoonya, Zypp Electric reconnaîtra et encouragera les efforts de l’industrie vers l’électrification de la flotte. Il mettra le secteur de la livraison du dernier kilomètre sur la voie d’une électrification à 100 % d’ici 2030.

À propos de la campagne, Amitabh Kant, PDG de NITI Aayog, a déclaré : « Shoonya présente une opportunité unique pour les start-ups comme Zypp Electric de donner l’exemple au secteur du fret pour passer au vert. Tout ce qui s’engage pour la mobilité verte s’engage pour un monde partagé et connecté. Il s’est également engagé à nettoyer la pollution à Delhi et à fournir de meilleurs moyens de subsistance aux citoyens et aux livreurs en Inde. Et, par conséquent, Zypp est un modèle unique à imiter pour les autres.

Lorsque nous avons lancé Shoonya avec RMI il y a quelque temps, notre intention était de veiller à ce que la livraison du dernier kilomètre soit entièrement effectuée par des véhicules électriques, de sorte que non seulement cela assainit l’air, non seulement cela fournira une meilleure connectivité, non seulement cela assurer de meilleurs moyens de subsistance aux travailleurs des concerts d’aujourd’hui, mais cela nous aidera à passer de la combustion à un monde électrique connecté et partagé. Par conséquent, nous croyons en Niti Aayog. véhicules, alors ce mouvement se répandra et il servira d’énorme leçon pour les autres, puis d’autres émuleront la connectivité du dernier kilomètre et reproduiront le véhicule électrique. Nous avons fourni un long soutien à travers le programme de renommée à travers l’option la plus rapide des véhicules électriques. Je suis convaincu que la communauté des start-up dirigera la révolution des véhicules électriques en Inde en électrifiant la distribution sur le dernier kilomètre.

Clay Stranger, MD, RMI a déclaré : « Le secteur de la livraison urbaine a le potentiel le plus élevé d’électrification à grande échelle parmi tous les cas d’utilisation. Grâce à la campagne Shoonya, nous engageons l’ensemble de l’écosystème pour sensibiliser les consommateurs aux livraisons zéro pollution. Je félicite Zypp d’avoir pris l’initiative d’accélérer l’adoption des véhicules électriques.

S’exprimant sur le partenariat avec NITI Aayog pour cette initiative unique, Akash Gupta, co-fondateur & Le PDG de Zypp Electric a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’annoncer notre soutien à cette initiative unique – Shoonya, une campagne Zero Pollution Delivery, lancée par NITI Aayog et RMI. L’objectif principal de ce partenariat est l’électrification à 100 % de la livraison de biens et de services via les véhicules électriques, ce qui contribuera non seulement à réduire la pollution de l’air, mais également à réduire le coût des livraisons du dernier kilomètre et à augmenter les revenus des conducteurs. »

« Chez Zypp Electric, nous visons à réduire les émissions de carbone grâce à sa plus grande flotte de scooters électriques et en électrifiant la logistique du dernier kilomètre, cela s’aligne parfaitement avec la campagne Shoonya. Avec Shoonya et Zypp réunis, nous sommes sûrs que nous réaliserons cette mission ensemble plus rapidement et sauverons la planète. »

