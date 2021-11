Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans une conversation avec Sasidhar Nandigam, directeur de la stratégie chez CredR, nous essayons de mieux comprendre le marché des deux-roues d’occasion en Inde, l’effet qu’il a eu sur le verrouillage, sa demande actuelle et les autres modules complémentaires que CredR propose à ses clients.

Le secteur des véhicules d’occasion a connu un essor ces derniers temps. Le segment des véhicules à quatre roues d’occasion a connu une augmentation de la demande ces derniers temps, en raison des longues périodes d’attente et de plusieurs autres facteurs. La demande de deux-roues d’occasion a également augmenté et, selon CredR, le graphique de la demande et de l’offre a augmenté jusqu’à 85 % après les 45 premiers jours de chiffres pré-COVID-19. S’adressant à Sasidhar Nandigam, directeur de la stratégie chez CredR, nous essayons de comprendre comment le marché des deux-roues d’occasion émerge après les blocages pandémiques et à quel point il était important pour l’entreprise de passer à un module en ligne.

Comment la pandémie a-t-elle affecté les ventes de vélos d’occasion?

La pandémie a fait une révélation parmi les gens, ce qui a suscité la peur de voyager dans les transports en commun. Cela a convaincu les navetteurs et les demandeurs de deux-roues de rechercher un deux-roues abordable et d’un bon rapport qualité-prix. Depuis lors, le marché de la mobilité privée est en plein essor. Au cours de la dernière année, l’espace de mobilité utilisé a connu une énorme augmentation d’environ 400 % des recherches en ligne et des demandes de renseignements sur les deux-roues utilisés. Cela a ouvert la voie à une croissance accélérée du secteur de la mobilité d’occasion qui a stimulé la demande sur le marché.

Comment CredR a-t-il surmonté la période de confinement, puisque les vélos d’occasion doivent être vus physiquement ?

Chez CredR, nous avons toujours cru à la plus grande transparence. Pour établir ce fait, notre site Web montre les images réelles de véhicules prêts à vendre. Notre équipe s’assure que chaque véhicule a été remis à neuf et inspecté minutieusement sur plus de 150 points de contrôle, avant d’être mis en vente. Pour améliorer l’accessibilité et le service de pointe, nous avons également introduit des trajets d’essai à domicile et des fonctionnalités d’achat à domicile pour le confort de nos clients, pendant les phases de verrouillage et de déverrouillage initial.

Étant donné que la plupart des modules commerciaux ont été déplacés en ligne, comment CredR s’est-il adapté à cela ?

Le passage à un mode de fonctionnement en ligne était une étape essentielle pour fournir des services flexibles et mobiles à nos clients. Il s’agissait d’un reflet naturel du comportement des clients, qui est devenu numérique pendant le verrouillage et nous a fait prendre conscience de l’importance de la numérisation. Dès le premier mois du lancement du système de réservation en ligne et de l’option d’achat à domicile, nous avons reçu de nombreuses demandes de renseignements. Ce canal a fini par contribuer à 33 % des ventes globales.

En dehors de la vente de vélos, quelles autres options proposez-vous ?

Chaque deux-roues d’occasion CredR est livré avec une multitude d’avantages / modules complémentaires

– Garantie gratuite de 6 mois sur le moteur et la boîte de vitesses

– Protection d’achat de 7 jours pour couvrir tout problème avec le deux-roues dans les 7 jours suivant l’achat

– Rachat assuré de 12 mois sur tous nos deux-roues d’occasion

– Aide au transfert de papier

CredR est une marque grand public intégrée verticalement, où les clients peuvent effectuer des transactions de l’une des manières suivantes :

– Acheter un deux-roues d’occasion

– Vendre leur deux-roues existant à CredR

– CredR travaille en tant que partenaire d’échange exclusif avec une multitude d’OEM 2W de premier plan (essence et électrique), afin que les clients puissent vendre leur ancien deux-roues et passer à un nouveau deux-roues de leur choix dans n’importe quel showroom partenaire OEM

– Sécurisez leur deux-roues avec les plans de contrat de maintenance annuels de CredR

Quelle a été la tendance après la levée des restrictions ?

Suite à l’assouplissement des restrictions, le marché des deux-roues a connu un essor en raison d’une demande refoulée. Nous avons vu d’énormes demandes de vélos et de scooters économiques. Notre graphique de la demande et de l’offre a connu une augmentation jusqu’à 85% après les 45 premiers jours de chiffres pré-COVID-19. C’est le résultat du changement des gens, préférant voyager de manière autonome, car ils sont encore sceptiques quant à l’utilisation des transports en commun. En fait, les collèges et les bureaux se sont complètement ouverts, et nous voyons une préférence prédominante pour la mobilité privée parmi les personnes.

Avec les fêtes de fin d’année, la demande a-t-elle augmenté ?

La saison des fêtes est évidemment une période favorable pour les affaires, mais cette fois, nous avons vu beaucoup de vents arrière dans les affaires en raison des facteurs suivants également :

– L’augmentation du nombre de vaccinations et le retour au travail sans crainte

– Réouverture des collèges et des lieux de travail qui a vu une forte augmentation des déplacements intra-urbains

– L’activité économique a augmenté sur les marchés – les gens dépensent plus que l’année dernière. En fait, l’Inde a connu la plus forte activité économique en cette saison des fêtes, au cours de cette dernière décennie.

– Des offres lucratives gérées par des partenaires OEM, qui servent de point d’ancrage pour les personnes à mettre à niveau

– Le sentiment positif est revenu chez les acheteurs cette année

Nous avons constaté une augmentation de 40 % des revenus cumulés de tous nos canaux de transaction cette saison des fêtes.

Le sentiment de vélo d’occasion est-il affecté par la poussée de l’Inde vers les véhicules électriques ?

Le marché des véhicules électriques reste naissant car l’infrastructure de recharge n’est toujours pas excellente sur les marchés urbains. Au moins dans un avenir prévisible, nous ne pensons pas que le marché des vélos d’occasion soit affecté par l’avènement des véhicules électriques. Nous nous félicitons du changement car il ne fera que déboucher sur une plus grande opportunité de marché pour nous et une nouvelle catégorie à ajouter à notre bouquet, structurant sous l’égide de notre équipe.

