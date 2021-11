Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Bike Bazaar (le nom de marque de WheelsEMI Pvt. Ltd.) est l’une des principales sociétés de financement de deux-roues en Inde avec une forte présence dans les villes de niveau 2, de niveau 3 et les zones rurales. Pour mieux comprendre le secteur du financement des deux-roues d’occasion, nous parlons à Srinivas Kantheti, cofondateur et directeur général de Bike Bazaar.

En Inde, les deux-roues restent un besoin plus qu’un produit de style de vie pour la majorité de la population. Cela peut être attribué au fait que plus de 85 % des ventes de deux-roues proviennent toujours du segment des sous-125 cm3. De plus, avec les prix toujours croissants des nouveaux deux-roues en raison des progrès technologiques, les deux-roues d’occasion deviennent un choix populaire.

En parlant de l’industrie des deux-roues d’occasion, les entreprises sont maintenant de plus en plus développées et axées sur la technologie pour servir leurs clients de la nouvelle ère et Bike Bazaar peut être qualifié de pionnier dans cet espace. WheelsEMI Private Limited est l’une des principales sociétés de financement de deux-roues en Inde. Récemment, l’entreprise s’est lancée dans un exercice de branding et a fait son entrée sur le marché des deux-roues d’occasion avec son nouveau nom de marque « Bike Bazaar ».

La vision de Bike Bazaar est d’être la plus grande entreprise de gestion du cycle de vie des deux-roues en Inde. En plus de proposer de financer des deux-roues neufs et d’occasion, Bike Bazaar vise également à devenir un marché transparent pour les deux-roues d’occasion tout en offrant de la valeur sur l’ensemble du cycle de propriété-utilisation. Pour en savoir plus sur l’entreprise, nous parlons à Srinivas Kantheti, cofondateur et directeur général de Bike Bazaar.

K Srinivas, avec V Karunakaran (co-fondateur et Jt. MD – Bike Bazaar), a fondé la société en 2017. Ces deux vétérans de l’industrie ont plus de trois décennies d’expérience dans l’industrie automobile indienne avec une spécialisation dans l’automobile. secteur financier. S’adressant à K Srinivas sur la façon dont Bike Bazaar est devenu une réalité, il a déclaré : « Les voitures d’occasion sont une partie importante de l’industrie automobile, mais personne ne parle de deux-roues d’occasion. Selon notre estimation, il y a environ 28 crores de deux-roues sur les routes indiennes et donc le processus de réflexion derrière Bike Bazaar est de devenir une partie intégrante de cette industrie en termes d’achat et de vente de deux-roues d’occasion, de financement de nouveaux et pré- possédait des deux-roues, les rénovait, et bien plus que cela.

S’exprimant sur la transition de la marque de WheelsEMI à Bike Bazaar, M. Kantheti a déclaré que la transition s’était produite parce que WheelsEMI était un nom axé sur la finance, mais que l’entreprise faisait en réalité bien plus que cela. Ils examinaient l’ensemble du cycle de vie d’un deux-roues, du financement à la vente en passant par l’entretien, et par conséquent, la société a changé son nom de WheelsEMI en Bike Bazaar. Ils pensent que Bike Bazaar est une marque orientée client beaucoup plus puissante. Cependant, le nom de la société mère reste inchangé et il s’agit de WheelsEMI Pvt. Ltd.

En parlant des USP de Bike Bazaar, K Srinivas a grossièrement divisé le marché en deux segments géographiques : les grandes villes métropolitaines et les villes de niveau 2, 3 et les petites villes. Pour donner plus d’informations sur les principaux marchés urbains, il a déclaré : « Un grand nombre de points de vente au détail non organisés sont déjà présents dans les grandes villes. Ils savent faire des affaires et ils le font depuis longtemps. Nous ne voulons pas aller nous battre avec eux pour faire des affaires. Au lieu de cela, nous voulons devenir une partie intégrante de leur entreprise et nous pouvons leur ajouter de la valeur grâce uniquement au financement. »

De plus, il ajoute que si Bike Bazaar finance un vélo, le client doit être détendu quant à sa qualité, car l’entreprise vérifie minutieusement un vélo à l’aide de diverses technologies avant de financer. La société est liée à environ 700 points de vente non organisés dans douze villes métropolitaines à des fins de financement et de refinancement. Bike Bazaar demande également aux franchises d’ouvrir les salles d’exposition de la marque Bike Bazaar pour vendre des deux-roues d’occasion et les financer également.

La société vise à se concentrer sur les services de cycle de vie des deux-roues et à développer sa présence pan-indienne et son réseau de distribution de concessionnaires. De plus, M. K Srinivas a ajouté que Bike Bazaar vise à accueillir 1 million de clients et à porter leur portefeuille de prêts à 3 000 crores de roupies d’ici l’exercice 2024. Parlant des tendances de l’industrie, il a déclaré que si le marché des voitures d’occasion prospère à un rythme rapide, sur le marché des deux-roues, moins de 50 deux-roues d’occasion sont vendus pour 100 neufs et il y a des raisons à cela. Tant l’acheteur que le vendeur se sentent floués et cette industrie doit donc être créée. L’entreprise essaie de construire le marché des deux-roues d’occasion brique par brique en s’étendant à de nouvelles villes et villes plus petites et, de cette façon, elle vise à embarquer plus de clients.

Bike Bazaar augmente rapidement sa présence dans les villes de niveau 2, de niveau 3 et les zones rurales pour formaliser l’expérience d’achat de deux-roues d’occasion dans les petites villes. M. K Srinivas dit que « le rural est notre force ». Il ajoute : « Nous comprenons très bien l’industrie rurale et l’un de nos autres produits consiste à financer des véhicules ruraux à des clients qui n’ont pas de compte bancaire et 70 % de nos activités financières proviennent en fait de ces clients. » Il dit également qu’ils parient gros sur les marchés ruraux car ils vont prospérer à l’avenir et Bike Bazaar a une façon unique de faire des affaires.

Partageant des idées sur la philosophie de base de Bike Bazaar, à savoir le financement d’impact, M. Srinivas a ajouté : « Le deux-roues a un impact maximal dans la vie d’une personne. Je trouve dommage que les banques ne reconnaissent pas cela comme un prêt sectoriel prioritaire, elles devraient le reconnaître. » Il ajoute que c’est une entreprise à impact car elle a un impact sur la société. Abordant le sujet du financement des deux-roues électriques, K Srinivas dit qu’il y a un grand point d’interrogation qui financera les deux-roues électriques, en particulier ceux pour les solutions de mobilité du dernier kilomètre, comme les banques et les agrégateurs en ligne le feront’ pas le faire. Il met en évidence trois problèmes liés au financement des véhicules électriques, le principal étant que la batterie ne fonctionne pas correctement après 18 à 20 mois.

En effet, la plupart des livreurs doivent parcourir environ 100 à 120 km par jour sur leur deux-roues et dans 18 à 20 mois, la batterie des scooters électriques pourrait ne pas fonctionner correctement. M. Srinivas dit qu’ils travaillent sur ces questions et qu’ils financeront des deux-roues électriques. En effet, Bike Bazaar finance actuellement environ 250 à 300 deux-roues électriques par mois. Avec le lancement de nouveaux modèles de marketing dans un avenir proche, l’industrie aura besoin d’un financier possédant une bonne expertise dans le financement d’entreprises comme Bike Bazaar et il dit qu’ils visent à travailler collectivement avec les équipementiers, les sociétés de livraison, etc. Ils visent également à créer un deuxième marché des deux-roues électriques à main qui n’existe pas aujourd’hui.

Inscrivez-vous maintenant : un événement virtuel sur la feuille de route pour l’adoption des véhicules électriques en Inde

Parlant de l’impact de Covid-19 sur Bike Bazaar, M. Srinivas a déclaré : « La première vague a été beaucoup plus difficile à gérer que la deuxième vague. Nous avons vu des baisses de volume en avril et mai, mais à partir de juin, les ventes ont commencé à très bien se redresser en Inde du Nord. Même les collections qui ont chuté de manière drastique lors de la première vague, ne sont pas tombées aussi fortement lors de la deuxième vague et ont également récupéré très rapidement. Il a également ajouté que le ralentissement des ventes s’était produit après août, mais en tant que financier, ils ont extrêmement bien réussi. L’Uttar Pradesh, le Bihar, l’Haryana, le Rajasthan et le Madhya Pradesh sont l’un des territoires les plus importants pour Bike Bazaar.

Bike Bazaar a augmenté Rs. 230 crores dans le financement des séries A et B et prévoit maintenant de lever Rs. 250 crores grâce au financement de la série C d’ici la fin de l’année. Commentant la même chose, M. Srinivas a déclaré : « L’argent que nous collectons aujourd’hui est destiné à faire fonctionner notre marché en partie. La majeure partie de l’argent ira toujours à notre activité financière. » À propos du financement de la série C, a-t-il déclaré: « Nous sommes en train d’avoir des feuilles de termes en main et j’espère que d’ici janvier, nous aurons l’argent à la banque. » Il a également ajouté qu’après un an ou un an et demi, ils prévoyaient de revenir sur le marché pour lever des capitaux supplémentaires principalement pour la mobilité électrique.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.