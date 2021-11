Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Shriram City Union Finance Limited a franchi le cap du financement d’un crore de deux-roues en Inde. L’entreprise a mis un peu moins de quatre ans pour ajouter les 50 derniers clients lakh afin d’accomplir ce jalon.

Shriram City Union Finance Limited, qui fait partie du groupe Shriram, est le plus grand financeur de deux-roues en Inde (sur la base du nombre de deux-roues financés). La société a maintenant atteint le cap du financement d’un crore de deux-roues en Inde. Shriram City est une société de 35 ans et elle est entrée dans l’espace de prêt de deux-roues en 2002. C’est l’une des sociétés de financement de deux-roues les plus préférées du pays et a une part de marché d’environ 20 pour cent de tous véhicules financés à l’échelle de l’Inde.

Selon la société, il leur a fallu 15 ans pour financer les 50 premiers deux-roues lakh tandis que les 50 clients suivants ont été ajoutés en moins de 4 ans. L’entreprise affirme que son empreinte rurale est assez importante, avec 971 succursales, dont 80% sont situées dans des zones rurales ou semi-urbaines sous-pénétrées. Les actifs sous gestion de Shriram City pour les deux-roues s’élevaient à 6 750 crores de roupies en septembre 2021. La société affirme que si dans les premières années, l’activité des deux-roues provenait principalement des États du Sud, actuellement, les emplacements non-Sud représentent environ 60 pour cent.

L’Uttar Pradesh, le Tamil Nadu, le Maharashtra, l’Andhra Pradesh et le Madhya Pradesh sont les principaux États contributeurs aux activités de financement des deux-roues de Shriram City, suivis de près par l’Inde du Nord. La société a également récemment fait une incursion dans l’est du pays et ses volumes d’affaires déclarés sont presque équivalents à ceux de certaines régions du nord. Shriram City finance une grande variété de deux-roues, allant de Honda à Hero MotoCorp, TVS à Bajaj, Yamaha à Royal Enfield, ainsi que les derniers entrants EV.

En franchissant cette étape, YS Chakravarti, directeur général et PDG de Shriram City, a déclaré : « L’étape financée par les deux-roues d’un crore coïncide avec la saison des fêtes 2021. La joie des fêtes, la demande refoulée et une bonne mousson ont soutenu la demande rurale. À Shriram City, notre objectif est d’aider les consommateurs à gagner leur vie, 65 % de nos emprunteurs étant des travailleurs indépendants et utilisant le deux-roues dans le cadre de leur activité.

Il a ajouté : « Nous nous adressons aux consommateurs salariés et non salariés et les aidons à réaliser leur rêve de posséder un vélo aux tarifs les plus économiques. Shriram City a introduit des innovations telles que les prêts basés sur des applications, les reçus sans papier et les prêts sans contact dans le domaine des prêts à deux roues. Nous nous sommes associés à des constructeurs de véhicules électriques et espérons que cette entreprise contribuera de manière significative à son succès ainsi qu’à l’environnement dans les années à venir.

