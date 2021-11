Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

TVS Motor Company a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Tamil Nadu. La société investira Rs 1 200 crores dans les technologies futures et les véhicules électriques au cours des quatre prochaines années.

TVS Motor Company est l’un des plus grands fabricants de deux-roues et de trois-roues au monde. Ce constructeur automobile local basé à Madras a signé aujourd’hui un protocole d’accord avec le gouvernement du Tamil Nadu pour investir dans les technologies futures et les véhicules électriques au cours des quatre prochaines années. Le protocole d’accord a été signé en présence de l’honorable ministre en chef du Tamil Nadu, Thiru. MK Staline et Padma Bhushan Shri. Venu Srinivasan, président de TVS Motor Company au Tamil Nadu Investment Conclave 2021 à Coimbatore.

En vertu du protocole d’accord (PE), TVS Motor Company investira Rs 1200 crores dans les technologies futures et les véhicules électriques (EV) au cours des quatre prochaines années. Selon la société, l’investissement sera principalement destiné à la conception, au développement et à la fabrication de nouveaux produits et à l’extension de capacité dans l’espace de mobilité électrique. « Cet investissement reflète l’engagement continu de TVS Motor Company envers la croissance économique globale de l’État en tant qu’entreprise citoyenne responsable », a déclaré la société dans un communiqué de presse.

TVS a déclaré qu’elle «se transforme en une entreprise de l’ère numérique avec une marque connectée, durable et électrique. La société s’est engagée à diriger le développement technologique des véhicules électriques et des carburants verts et à ouvrir la voie à l’électrification du segment des deux-roues dans le pays. » Le constructeur de deux-roues a ajouté : « La signature de ce protocole d’accord est conforme à la ferme conviction de TVS Motor Company dans le potentiel de l’État en termes de ressources humaines, d’infrastructures et d’environnement commercial global. Cela aura également un effet bénéfique important sur les petites et moyennes industries directement ou indirectement associées à TVS Motor Company au Tamil Nadu. »

