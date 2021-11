Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Ohmium International, via sa filiale indienne, a expédié sa première unité d’électrolyseur de l’Inde aux États-Unis, comme une première étape vers l’établissement de l’Inde comme plaque tournante mondiale pour la production d’hydrogène vert.

Ohmium, via sa filiale indienne, a expédié son premier électrolyseur de l’Inde aux États-Unis, faisant de l’Inde une plaque tournante mondiale pour l’hydrogène. L’électrolyseur a été fabriqué par Ohmium dans son usine de Bangalore, qui a été créée pour assurer la disponibilité de solutions de bout en bout dans le pays et réduire la dépendance aux importations pour cet équipement clé.

L’hydrogène vert est un élément clé de l’objectif de l’Inde d’atteindre zéro émission nette. L’Inde vise à modifier la situation actuelle dans laquelle toute sa production d’hydrogène provient de combustibles fossiles. Le Conseil de transition énergétique (CET) de la COP26 a également réaffirmé qu’une transition instantanée et juste vers une énergie propre serait essentielle pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. L’Inde a exprimé son désir de développer l’hydrogène vert et de rendre obligatoire son utilisation dans des industries telles que les raffineries de pétrole et les industries des engrais.

« La première expédition d’un produit est un grand moment pour toute entreprise. C’est particulièrement excitant pour Ohmium ainsi que pour tous nos fournisseurs en Inde, car cela prouve sans aucun doute que l’excellence de la fabrication et de la technologie dans le domaine de la production d’hydrogène vert se trouve dans la timonerie de l’Inde. Nous pensons que lorsque nous exportons des produits Ohmium d’Inde, nous repoussons les limites de l’Honorable Premier ministre « AatmaNirbhar Bharat » et de la « Mission nationale de l’hydrogène » – dans le bon sens – en élargissant l’impact mondial de ces programmes », a déclaré Arne Ballantine, PDG et co-fondateur, Ohmium.

« Nous constatons une activité importante en Inde et dans le monde dans les projets d’hydrogène vert. Ohmium s’efforce constamment de fournir des solutions innovantes, évolutives, rentables, flexibles et sûres qui peuvent être exploitées pour atteindre des coûts actualisés compétitifs de l’hydrogène, soutenant la croissance de l’économie indienne. Nous sommes convaincus que l’hydrogène vert est le carburant du futur en raison de son énorme potentiel, de ses nombreuses applications dans tous les secteurs et de son empreinte carbone nulle. Actuellement, notre usine a une capacité de fabrication d’environ ½ GW par an, et nous pouvons rapidement l’étendre à 2 GW par an pour faciliter la transition accélérée de l’Inde vers des systèmes énergétiques propres », a déclaré Ahmad Chatila, président d’Ohmium.

