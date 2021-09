Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La mise en œuvre par phases comprendra la mise en place par EVRE de 200 stations de recharge à Bangalore, 200 à Hyderabad et le reste dans des villes comme Kolkata, Chennai, Delhi-NCR, Chandigarh, Pune et Mumbai.

Image représentative

EVRE, qui se trouve être l’un des principaux acteurs indiens des infrastructures de recharge de véhicules électriques, a annoncé son partenariat avec MoEVing, une startup de flotte électrique pour la mobilité urbaine. Dans le cadre de ce partenariat, EVRE mettra en place 1 000 stations de recharge de véhicules électriques à travers l’Inde au cours des six prochains mois, et celles-ci seront utilisées par MoEVing et d’autres propriétaires de flottes de véhicules électriques. Le partenariat à long terme sera basé sur un modèle commercial, où les bornes de recharge peuvent être utilisées de manière croisée. Par exemple, actuellement, à Bengaluru, MoEVing utilise des bornes de recharge publiques EVRE et parallèlement, EVRE utilise également des bornes de recharge MoEVing dans la ville.

EVRE conceptualisera la conception, la fabrication, l’établissement, l’exploitation et la maintenance de cette infrastructure de recharge pour VE. La technologie de tous les chargeurs, existants et à venir, est détenue et exploitée par EVRE uniquement. La société affirme que cette expansion et cette utilisation du réseau sont équivalentes à celles de l’industrie des télécommunications, de sorte que l’on peut utiliser le réseau d’infrastructure de recharge, augmentant ainsi l’utilisation et l’adoption globales. La mise en œuvre par phases comprendra la mise en place par EVRE de 200 stations de recharge à Bangalore, 200 à Hyderabad et le reste dans des villes comme Kolkata, Chennai, Delhi-NCR, Chandigarh, Pune et Mumbai.

Au cours des six prochains mois, EVRE et MoEVing travailleront ensemble pour renforcer l’infrastructure de recharge dans les villes mentionnées et garantir l’accès à cette infrastructure pour soutenir la flotte commerciale de véhicules électriques en expansion de MoEVing dans les communautés urbaines. Vikash Mishra, fondateur et PDG de MoEVing, a déclaré que l’expansion de l’infrastructure de charge devrait suivre la voie de l’expansion du réseau de télécommunications. Il a ajouté que l’accessibilité à l’infrastructure de recharge est essentielle pour accélérer l’adoption des véhicules électriques en Inde et que ce partenariat avec EVRE est une entreprise passionnante dans le plus grand espace des véhicules électriques où les deux partenaires utiliseront l’infrastructure de recharge construite par MoEVing et EVRE.

Commentant ce partenariat, Krishna K Jasti, co-fondateur et PDG d’EVRE, a déclaré que l’électrification de la logistique doit constituer une priorité pour la mobilité, le segment contribuant à une part de marché significative dans l’ensemble du secteur de la mobilité dans le pays. Il a ajouté qu’avec un partenariat unique en son genre à travers l’Inde, MoEVing et EVRE seront en mesure d’établir un écosystème de recharge idéal pour les véhicules électriques qui contribuera à terme à réduire les émissions de CO2 de 5,4 MT et à économiser 2,4 millions de litres de combustible fossile par an.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.