Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Au cours d’une conversation avec R Vijayalayan, responsable des équipes d’ingénierie d’applications verticales pour l’industrie automobile et la conception de commandes chez MathWorks India, nous apprenons à quel point l’IA est importante pour l’avenir de l’automobile et comment l’IA peut aider les voitures à communiquer entre elles ou avec les feux de circulation. à l’avenir pour rendre les routes plus sûres.

Construire une voiture moderne implique une expertise en ingénierie et une expertise en logiciel. Les deux vont de pair et l’importance de l’un ne peut être ignorée. Cela a donné aux sociétés de logiciels l’occasion de montrer leur savoir-faire pour rendre les voitures plus sûres grâce à la technologie. Une de ces entreprises est MathWorks, qui a été impliquée dans le secteur automobile. Pour en savoir plus sur l’implication de l’entreprise, nous avons parlé à R Vijayalayan, responsable des équipes d’ingénierie d’applications verticales pour l’industrie automobile et la conception de commandes chez MathWorks India.

Étant donné que l’IA joue un rôle de plus en plus important en termes de sécurité des véhicules et de divertissement à bord, et que la plupart des constructeurs automobiles visent des capacités autonomes, nous avons voulu en savoir plus sur l’implication de MathWorks.

Quelle est l’importance de l’IA dans la construction de voitures, qu’il s’agisse de véhicules ICE ou de véhicules électriques ?

La demande croissante de fonctionnalités avancées de véhicules et de véhicules à zéro émission met les équipes d’ingénierie automobile sous une pression croissante pour intégrer de nouvelles technologies à un rythme toujours plus rapide. Pour répondre à ces demandes, de plus en plus d’équipes se tournent vers l’IA. L’essor de l’IA au cours de la dernière décennie a produit des technologies qui peuvent être utilisées à chaque étape du flux de travail d’ingénierie. Par exemple, les modèles d’apprentissage automatique peuvent être utilisés pour extraire les données historiques de la flotte afin d’éclairer les décisions clés au stade de la conception ; ils peuvent également être déployés sur le véhicule dans le cadre d’un système avancé d’aide à la conduite (ADAS).

De nombreuses innovations récentes ne seraient pas possibles sans les techniques d’IA. Mais toutes les techniques d’IA ne sont pas nouvelles pour les ingénieurs automobiles. Par exemple, les modèles statistiques avancés (modèles d’apprentissage automatique dans le jargon d’aujourd’hui) sont depuis longtemps utilisés pour caractériser les données des cellules de test dans les workflows d’étalonnage.

Les équipes automobiles utilisent l’IA pour :

Créer des fonctionnalités innovantes

L’apprentissage automatique est surtout connu pour son rôle dans la conduite automatisée, mais il a également fait son chemin dans les applications du groupe motopropulseur et des commandes. Dans ces applications, les modèles d’apprentissage automatique peuvent être utilisés pour fournir des estimations d’états difficiles à mesurer tels que le style de conduite ou l’usure des composants. Ces estimations peuvent être utilisées dans les contrôleurs de rétroaction pour améliorer les performances ou l’efficacité du véhicule.

Améliorer les produits existants

L’utilisation de l’IA pour améliorer les produits existants signifie que les équipes peuvent s’appuyer sur les bases solides qu’elles ont construites au cours de nombreuses années tout en augmentant leurs offres avec de nouvelles technologies. Par exemple, un modèle d’apprentissage automatique peut être intégré à une stratégie de contrôle uniquement dans une région où il est connu pour être plus précis que les méthodes existantes. En fait, à des fins de test, il est courant d’avoir des modèles d’IA fonctionnant aux côtés d’algorithmes établis pour capitaliser sur les avantages de chaque approche.

Améliorer les workflows de développement

À mesure que les produits deviennent plus complexes et que les délais se raccourcissent, il est de plus en plus difficile pour les ingénieurs d’explorer l’ensemble de l’espace de conception. Les modèles informatisés (qu’ils soient basés sur la physique ou sur des données) peuvent réduire considérablement la quantité de tests réels qui doivent être effectués. Bien que les modèles développés à partir de la physique et des principes fondamentaux soient souvent préférés pour leur nature de boîte blanche, les modèles basés sur l’IA peuvent être plus efficaces en termes de calcul dans les grandes études de compromis.

Interpréter les données du monde réel

Les algorithmes d’apprentissage automatique reconnaissent des modèles dans de grands ensembles de données, ce qui en fait un ajustement naturel pour la quantité toujours croissante de données de conduite réelles disponibles. Les tendances et modèles extraits de ces données peuvent être utilisés pour évaluer les conceptions techniques, l’étalonnage des véhicules, la planification des infrastructures et le développement de nouveaux produits et services.

Effectuer l’amélioration des processus et l’amélioration des services

Des techniques de maintenance prédictive et de détection d’anomalies sont adoptées par les groupes de fabrication pour la détection précoce des problèmes avec les lignes de production. Les algorithmes d’IA peuvent fournir une indication précoce de la qualité de fabrication (en réduisant les taux de rebut futurs) et prédire les défaillances des équipements de fabrication avant qu’elles ne surviennent.

Dans quelle mesure les données collectées pour les véhicules autonomes en Inde sont-elles différentes de celles d’autres parties du monde ?

Les données collectées en conduite autonome se font essentiellement via les capteurs embarqués à savoir : Caméra, RADAR, LIDAR et GPS, qui aident le logiciel à comprendre l’environnement et à prendre des décisions d’accélération, de freinage et de direction. Alors que le type d’informations collectées en Inde sera comme dans d’autres parties du monde, la complexité réside dans l’environnement et donc le nombre d’acteurs dans les données. Par exemple, le trafic indien peut avoir plus de deux et trois roues, ce qui est unique à notre environnement, différents panneaux de signalisation (ou dans certains cas leur absence), différents objets routiers tels que le nombre de piétons, la circulation lente et le bétail dans routes rurales et ainsi de suite. Ceux-ci sont uniques à l’Inde, ce qui signifie que l’IA et les algorithmes logiciels utilisés dans la conduite automatisée nécessitent des tests plus rigoureux pour vérifier les défaillances dans les cas extrêmes pour les opérations ici.

On estime que les algorithmes doivent être testés sur des milliards de kilomètres ; c’est un autre domaine où la simulation sera mise à profit pour obtenir une plus grande confiance des algorithmes. Avec la simulation, il est nécessaire de la rapprocher du monde réel afin que nous puissions avoir une validation robuste – en particulier le nombre de cas extrêmes. De plus, nos véhicules prototypes génèrent aujourd’hui de nombreuses données que les ingénieurs souhaitent ramener à leur R&D pour améliorer la conception de leurs véhicules.

En gardant cela à l’esprit, MathWorks a développé un flux de travail qui transfère les données enregistrées à partir de véhicules prototypes autonomes dans une simulation à l’aide de capteurs, de données GPS et d’informations cartographiques. Une fois que vous avez créé un scénario du monde réel dans la simulation, des variations illimitées peuvent être apportées à ces scènes du monde réel pour tester les cas limites – par exemple, l’ajout d’un piéton qui court dans une voie, la rupture soudaine du véhicule devant la voiture de l’ego qui sont généralement difficiles à réaliser dans un monde réel. De tels workflows ont le double avantage de permettre aux clients de tester leurs algorithmes sur de nombreux kilomètres et de rendre la simulation proche du monde réel.

L’IA peut-elle aider les voitures à communiquer entre elles ou avec les feux de circulation à l’avenir pour rendre les routes plus sûres ? Qu’est-ce que cela peut aider à réaliser de plus ?

La technologie des voitures connectées implique la communication de la voiture avec l’environnement. V2V déduit la communication véhicule à véhicule et un V2X plus large déduit véhicule à infrastructure. Il existe un éventail de possibilités lorsque les véhicules peuvent communiquer, notamment des cas d’utilisation de sécurité tels que le maintien de la limite de vitesse, le dégagement de la voie pour un véhicule d’urgence et des cas d’utilisation commerciale tels que la communication entre les flottes pour le peloton, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pour obtenir des fonctionnalités connectées, le véhicule doit comprendre son environnement dans lequel l’IA entre en jeu et communiquer, ce qui en Inde se fait essentiellement par la télématique, via la 2G, la 3G et la 5G à venir. D’une certaine manière, la connectivité rapproche les communications et le monde de l’automobile.

MathWorks examine les technologies connectées sous deux aspects : (1) la technologie de connectivité (5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, etc.) (2) les applications Web/cloud exploitant les données agrégées de plusieurs véhicules.

MathWorks fournit des solutions pour le développement de technologies de connectivité telles que 5G, 4G LTE, Wi-Fi et Bluetooth, allant de la simulation et l’analyse des performances du réseau et de la force du signal au développement et au test de matériel et de logiciels de modem. Les données agrégées à partir de véhicules connectés permettent diverses applications d’analyse de données de flotte telles que la maintenance prédictive, l’optimisation de flotte et l’évaluation de la qualité du conducteur/du trajet. MathWorks fournit une combinaison d’outils basés sur l’interface graphique et programmatiques pour le développement facile de ces solutions d’analyse avancées qui peuvent être rapidement déployées sur des plates-formes Web et cloud.

L’avenir de l’automatisation et de la connexion est étroitement lié et MathWorks continue d’investir dans les deux domaines pour accélérer le développement pour nos clients.

À quelle distance l’Inde est-elle de voir des voitures autonomes sur la route ?

Comme nous le savons tous, l’autonomie est définie par la SAE à 5 niveaux différents. Les L1 et L2, souvent appelés systèmes d’aide à la conduite, sont déjà proposés et monétisés en Inde. À court terme, les fonctions d’aide à la conduite, en particulier dans les fonctions de sécurité, telles que le freinage d’urgence et les fonctions de confort telles que l’assistance au stationnement, devraient être de plus en plus proposées en Inde. Des niveaux d’autonomie plus élevés sont possibles, dans des environnements plus contrôlés, par exemple : autoroutes, villes intelligentes, parcs technologiques, etc. Une fois que nous aurons acquis plus de confiance dans les environnements contrôlés et que nous serons capables de définir l’homologation et la réglementation, il peut y avoir une piste pour la conduite automatisée ( Niveau 4 et niveau 5).

En tant qu’ingénieurs R&D, de nombreux cadres de conception et de développement utilisés dans l’assistance à la conduite peuvent également être exploités dans la conduite automatisée. En tant que partenaire de simulation, MathWorks investit dans divers domaines pour renforcer la R&D dans des aspects tels que la création de scénarios complexes, la construction de modèles de capteurs avec la fidélité requise, la création de bancs d’essai virtuels pour les simulations en boucle fermée, l’amélioration des algorithmes d’IA pour la perception, l’amélioration de la fusion des capteurs. algorithmes, générant du code pour les cibles GPU pour n’en nommer que quelques-uns. Comme les ingénieurs ont les bons cadres pour le développement et la validation, cela ouvrira la voie à la confiance d’un point de vue technique pour offrir des niveaux d’autonomie plus élevés.

MathWorks a facilité des tables rondes exécutives au cours des deux dernières années. Ces efforts ont amené des experts de l’industrie représentant diverses sections – OEM, associations industrielles, startups et fournisseurs – à une plate-forme commune pour discuter des défis, en particulier pour l’Inde et trouver la voie à suivre.

