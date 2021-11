Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le secteur automobile pourrait connaître une réforme de l’offre d’ici le début à la mi-2022. Voici quatre capacités commerciales essentielles que les entreprises automobiles doivent reconnaître et mettre en œuvre pour gérer les problèmes de la chaîne d’approvisionnement à l’avenir.

29 novembre 2021 17:51

Un client regarde une voiture chez un concessionnaire Maruti Suzuki (Image à des fins de représentation uniquement)

L’engouement positif suscité par les festivités de Diwali a apporté un certain soulagement aux constructeurs automobiles, malgré la pénurie de semi-conducteurs à laquelle le pays est confronté. L’histoire de l’évolution à long terme est forte, mais la volatilité à court terme crée un environnement d’incertitude. La plupart des équipementiers mondiaux considèrent l’Inde comme un marché d’avenir important et, par conséquent, la concurrence s’intensifie. Dans cette optique, la chaîne d’approvisionnement automobile a un rôle important et vital à jouer dans ce développement.

La pénurie mondiale de micropuces/semi-conducteurs a fait l’actualité ces derniers temps, sa production étant affectée par Covid-19 et les problèmes de transport mondiaux, ce qui a encore créé un effet d’entraînement dans la production de produits automobiles dans ce secteur. De plus, les concessionnaires automobiles sont aux prises avec toute une série de problèmes, notamment l’indisponibilité des matériaux ou des marchandises, une augmentation soudaine des coûts et une pénurie remarquable de main-d’œuvre. Le secteur automobile est susceptible de voir la réforme de l’approvisionnement automobile d’ici le début au milieu de 2022, et tandis que les OEM (Original Equipment Manufacturers) essaient de redémarrer ou d’augmenter leurs usines d’assemblage, ils peuvent être confrontés à une variété d’autres problèmes d’approvisionnement qui pourraient caler ou ralentir le processus de récupération.

Les entreprises de la chaîne d’approvisionnement du secteur des équipementiers automobiles contribuent aux qualités de fabrication de plusieurs manières, y compris la qualité, le coût et la livraison à leur clientèle OEM et sous-systèmes. Une capacité de chaîne d’approvisionnement compétitive encourage non seulement la livraison rapide des composants d’équipement, mais également la performance de l’approvisionnement entrant pour sécuriser l’expédition de matériaux finis de qualité à un prix compétitif tout en livrant des marges ponctuelles aux fabricants.

Manav Kapur, directeur exécutif, Steelbird International

De nos jours, afin d’atteindre ces objectifs, le développement régulier de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement est devenu la capacité d’approvisionnement de base, nécessaire à la plupart des équipementiers automobiles. La planification autour du faible réapprovisionnement et de la logistique doit être étendue pour atteindre les objectifs d’exécution, dont beaucoup doivent encore être réalisés. La mise en œuvre de ces idées exige des fabricants qu’ils améliorent pleinement la capacité des systèmes et des actions de chaîne d’approvisionnement basés sur le réseau d’origine d’aujourd’hui.

Voici 4 capacités commerciales critiques que les entreprises automobiles devraient reconnaître et mettre en œuvre pour gérer les problèmes de la chaîne d’approvisionnement à l’avenir.

Mettre en place une entreprise de gestion continue des risques fournisseurs: De nombreux équipementiers leaders du secteur ont centralisé cinq à dix actifs de gestion des risques fournisseurs mondiaux pour les achats et la chaîne d’approvisionnement. Leur objectif consiste à combiner une plus grande visibilité sur les risques financiers et géopolitiques avec des mesures d’exécution des fournisseurs pour permettre de bons résultats de sourcing. Ces capacités sont également étendues par l’application d’outils tels que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique dans le but d’identifier les risques fournisseurs en temps réel.

Réformer la visibilité multi-niveaux pour identifier les fournisseurs « goulets d’étranglement »: La cartographie de la chaîne d’approvisionnement à plusieurs niveaux peut apporter de la transparence à chaque niveau de fournisseur au sein d’un réseau uni. Si les OEM sont capables de cartographier de manière rentable les relations de sous-niveaux, ils sont capables de détecter les problèmes et de travailler de manière proactive avec les parties prenantes influencées.

Recalibrer l’association de fournisseurs: Certains équipementiers partagent des prévisions à court et à long terme avec les fournisseurs pour les aider à modéliser leur capacité et à reconnaître les contraintes très tôt. Plus important encore, ils essaient de s’assurer que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement pour un ensemble donné de biens fonctionne à partir des mêmes signaux de demande organisés. En retour, ils obtiennent une visibilité sur les mesures opérationnelles importantes telles que les temps de cycle, les équipes, les capacités et les délais. L’intention est d’essayer de stabiliser toute variabilité de la demande et les bonnes exigences d’offre d’action.

Mettre en place une capacité de réponse de crise engagée: En cas de crise d’approvisionnement, les équipementiers peuvent étendre les équipes interfonctionnelles (CFT) pour identifier les effets potentiels et planifier les mesures d’atténuation. Les CFT disposent de spécialistes de diverses disciplines, notamment la planification, l’ingénierie, les achats, le droit, la gestion des risques fournisseurs et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Certains équipementiers ont créé des « war rooms » où le CFT, dirigé par la fonction de gestion des risques fournisseurs, coordonne la réponse de l’organisation à la crise. Les CFT effectuent également des visites fréquentes des fournisseurs pour trouver les problèmes au niveau du sol. Cette équipe peut également fournir des liquidités financières et des conseils de fabrication pour aider à renforcer les opérations des fournisseurs.

Il existe un besoin fondamental de restructurer les relations entre les équipementiers et les fournisseurs dans l’ensemble de la gestion de la chaîne d’approvisionnement automobile, car cette relation a connu au fil des ans un impact considérable en raison de perturbations politiques, climatiques et sanitaires. La responsabilité incombe à la fois aux équipementiers et aux fournisseurs de devenir proactifs pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et établir des ponts de coopération via des interactions cohérentes et étendues.

Auteur: Manav Kapur, directeur exécutif, Steelbird International

Clause de non-responsabilité: Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l’auteur original. Ces points de vue et opinions ne représentent pas ceux de The Indian Express Group ou de ses employés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.