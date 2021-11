Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Shriram Automall India s’est associé à Daimler India Commercial Vehicles pour développer son activité d’échange de véhicules d’occasion. Grâce à ce partenariat, SMIL fournira ses plateformes d’enchères en ligne et hors ligne aux particuliers approchant les concessionnaires de BharatBenz pour vendre leurs véhicules d’occasion.

Shriram Automall India Limited (SAMIL) s’est associée à Daimler India Commercial Vehicles (DICV) pour étendre son activité d’échange de véhicules d’occasion dans le domaine des véhicules commerciaux (CV). Grâce à cet accord, SAMIL fournira ses plates-formes d’enchères en ligne et hors ligne aux personnes approchant les concessionnaires de BharatBenz pour vendre leurs véhicules d’occasion et acheter de nouveaux véhicules DICV.

SAMIL tirera parti de ses capacités de plate-forme d’enchères numériques ainsi que de son réseau de plus de 100 centres commerciaux à travers l’Inde et de sa clientèle pour la vente de ces véhicules d’occasion. Les acheteurs peuvent également profiter des avantages des services connexes tels que le stationnement, la logistique, le financement du commerce et l’assurance de SAMIL, ce qui simplifie le processus d’achat d’actifs.

Partageant son point de vue, Sameer Malhotra, PDG de Shriram Automall India Limited (SAMIL) a déclaré : « Nous sommes ravis d’être associés à Daimler India Commercial Vehicles (DICV). Nous sommes heureux d’apporter nos solutions uniques et holistiques pour les véhicules utilitaires d’occasion aux concessionnaires DICV. Nous sommes convaincus que cette association profitera aux deux parties. Notre plate-forme a la capacité de servir plus d’acteurs comme DICV et de leur faciliter les processus d’échange, les libérant ainsi de se concentrer sur leur compétence de base pendant que nous nous concentrons sur la nôtre.

Au début, M. Rajaram Krishnamurthy, vice-président, marketing et ventes, service client, Daimler India Commercial Vehicles, a déclaré : « Notre partenariat avec Shriram Automall, un leader dans le domaine des échanges, facilitera l’accès aux véhicules d’occasion BharatBenz. pour les clients. Ce rapprochement sera un outil efficace et une valeur ajoutée considérable pour fournir des solutions logistiques de premier ordre, fiables et efficaces qui répondent aux besoins du client.

