Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

L’Institut Phoenix-Eicher de formation et de recherche des conducteurs a été créé à Latur, dans le Maharashtra. Il a été mis en place dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le Ministère des transports routiers et des autoroutes.

Eicher Trucks and Buses (qui fait partie de Volvo Eicher Commercial Vehicles ou VECV) en partenariat avec la Fondation Phoenix a créé le Phoenix-Eicher Institute of Driver Training and Research à Latur, Maharashtra. Il a été mis en place dans le cadre d’un partenariat public-privé avec le Ministère des transports routiers et des autoroutes. Cet institut vise à améliorer les compétences de la fraternité des conducteurs de l’État et à améliorer leurs compétences de base en les formant sur une large gamme de véhicules grâce à des programmes de formation de conducteurs professionnels.

Le Phoenix-Eicher Institute of Driver Training and Research a été inauguré par Shri Nitin Gadkari, ministre des Transports routiers et des autoroutes en présence de JP Verma, vice-président After Market – Eicher Trucks and Buses, et Pasha Patel, président de la Phoenix Foundation. Ce nouvel institut s’étend sur une superficie de 12 acres et est équipé d’installations de pointe comme une piste d’entraînement à la conduite, un laboratoire automobile, des véhicules et des équipements de formation et un contenu de formation fourni par Eicher.

Eicher affirme que l’institut pourra également héberger 150 chauffeurs dans l’auberge développée pour la commodité des chauffeurs. L’objectif principal de la formation sera de s’imprégner d’une culture de conduite positive, comme le respect des panneaux de signalisation et des marquages ​​​​routiers, une conduite sûre, un comportement routier positif, etc. La formation met également l’accent sur les techniques de conduite permettant d’améliorer l’efficacité énergétique et de faire comprendre aux conducteurs les dernières technologies des véhicules. De plus, l’institut formera non seulement de nouveaux conducteurs, mais renforcera également les compétences des conducteurs existants en les perfectionnant avec les nouvelles technologies.

Eicher dit qu’ils ont déjà huit instituts de formation des conducteurs en Inde où une formation préalable à l’obtention du permis est dispensée aux nouveaux conducteurs. L’entreprise organise également régulièrement des programmes de formation à la conduite avec l’aide de douze formateurs régionaux de conduite qui forment environ 20 000 conducteurs chaque année. Selon l’entreprise, plus de 2 chauffeurs lakh ont déjà été formés à travers le pays grâce à ces programmes. Le nouveau Phoenix-Eicher Institute of Driver Training and Research entend agir comme une ressource efficace pour promouvoir l’éducation à la sécurité routière parmi les conducteurs de véhicules utilitaires ainsi que pour mener des programmes d’éducation du grand public.

S’exprimant à l’occasion de l’inauguration, Shri Nitin Gadkari, ministre des Transports routiers et des autoroutes, a apprécié la contribution d’Eicher à la création de l’Institut Phoenix-Eicher de formation et de recherche des conducteurs à Latur (Maharashtra), ainsi que d’autres initiatives de développement des conducteurs. M. Gadkari a déclaré : « Le pays a un grand besoin de chauffeurs CV qualifiés et l’institut de formation des chauffeurs Phoenix-Eicher jouera un rôle important dans le développement de chauffeurs de véhicules commerciaux compétents pour promouvoir des transports sûrs et efficaces dans la région ».

Commentant l’inauguration, JP Verma, vice-président après-vente d’Eicher Trucks and Buses, a déclaré : « Chez Eicher, nous reconnaissons le rôle essentiel que jouent les chauffeurs et nous avons donc été pionniers en matière d’autonomisation et de développement des chauffeurs par la formation et le perfectionnement des chauffeurs. L’introduction des véhicules connectés a révolutionné à jamais l’industrie des véhicules utilitaires, en prévenant les pannes et en augmentant la sécurité des conducteurs. Pour tirer pleinement parti de cette technologie de nouvelle génération, il devient impératif que les conducteurs en comprennent parfaitement les caractéristiques et les avantages, c’est pourquoi Eicher a créé cet institut. Eicher s’est également engagé à promouvoir l’éducation à la sécurité routière dans le pays par le biais de programmes de formation et de sensibilisation pour des routes et des transports plus sûrs.

