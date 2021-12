Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Dans une interview avec Prathab Deivanayagham, Country Manager de Harman India, nous discutons du rôle de Harman dans une voiture moderne, de l’importance de la cybersécurité et de la manière dont la récente pandémie et la pénurie de semi-conducteurs ont affecté l’entreprise.

Ces dernières années, les fonctionnalités de divertissement dans les voitures ont radicalement changé, car les systèmes de musique ne se contentent pas de jouer de la musique, mais offrent également une foule d’autres fonctions. Le combiné d’instruments offre plus de données au conducteur qu’une simple indication de vitesse. L’une des sociétés qui offrent de telles solutions aux véhicules modernes est Harman, une société américaine d’électronique audio. Construire une électronique aussi complexe nécessite une expertise et un savoir-faire approfondi sur ce que veulent les clients.

Pour mieux comprendre le rôle de Harman dans le secteur automobile et ses composants dans une voiture moderne, Express Mobility s’est entretenu avec Prathab Deivanayagham, le directeur national de Harman Inde. Prathab discute du rôle de Harman avec une voiture et au-delà, des demandes changeantes des clients, du partenariat avec les véhicules électriques, etc.

Comment les préférences des consommateurs ont-elles changé au fil des ans?

Les préférences des consommateurs ont radicalement changé au fil des ans, en particulier après la pandémie. Aujourd’hui, nous assistons à la consumérisation de l’automobile à un rythme jamais vu auparavant.

La consumérisation entraîne des changements rapides non seulement dans la manière dont les consommateurs interagissent avec les voitures, mais aussi dans la façon dont ils perçoivent le rôle de la voiture dans leur vie quotidienne et ce qu’ils attendent de leur expérience automobile. Dans le passé, les consommateurs étaient limités dans la façon dont ils pouvaient appliquer leurs préférences dans le véhicule – ils avaient des cassettes, des CD, des autocollants pour pare-chocs. Aujourd’hui, grâce à l’explosion du cloud et de la technologie IoT, les consommateurs disposent désormais de solutions telles que Car Play, Alexa, Android Auto qui offrent des moyens de personnalisation presque illimités.

Et, croyez-le ou non, c’est une bonne nouvelle pour nous tous ici aujourd’hui – si nous la prenons et réagissons de la bonne manière. Cette consumérisation présente l’opportunité d’une transformation en quelque chose de nouveau et d’excitant à la fois pour les acteurs de l’industrie et les consommateurs.

De plus, une étude de Deloitte a mis en évidence que 80% des acheteurs en Inde préfèrent une forme de connectivité. Avec de nouvelles voitures comme Tata Nexon EV, MG Hector poussant la barre sur la connectivité embarquée, nous voyons les niveaux d’intérêt des consommateurs changer également. Il y a eu une forte augmentation du nombre de consommateurs optant pour la mobilité personnelle au cours des 18 derniers mois. De plus, l’adoption des véhicules électriques se développe à un rythme important. En ce qui concerne l’interface utilisateur, les consommateurs préfèrent désormais les assistants vocaux naturels et de marque pour une expérience transparente.

Avec les constructeurs automobiles intégrant davantage de fonctionnalités dans le système d’infodivertissement telles que la climatisation, la technologie des voitures connectées, etc., quels sont certains des obstacles à l’intégration de la même chose ?

Tout d’abord, nous devons garder à l’esprit l’expérience du consommateur final lors de la création de fonctionnalités. L’introduction de nouvelles technologies juste pour le plaisir n’apporte rien de significatif. C’est pourquoi chez HARMAN, nous croyons en la création de solutions holistiques qui fonctionnent ensemble pour offrir une plus grande expérience à l’utilisateur final, au lieu de simplement ajouter un ensemble de fonctionnalités qui peuvent ne pas s’intégrer efficacement ou de manière transparente.

HARMAN croit en l’apport de « l’expérience au kilomètre » et cela est réalisé grâce à la solide suite de solutions de bout en bout de HARMAN : cockpits numériques, autoradio, télématique, ADAS et services cloud. Contrairement au passé où plusieurs contrôleurs exécutaient des fonctionnalités de domaine distinctes, grâce à l’évolution de systèmes sur puces (SoC) plus rapides, nous sommes aujourd’hui à l’ère des contrôleurs multi-domaines. Un seul matériel de contrôleur multidomaine peut exécuter les fonctionnalités de plusieurs domaines tels que l’infodivertissement, les commandes d’instruments, la climatisation, l’audio et la connectivité. Même du point de vue de l’intégration, c’est beaucoup plus facile, bien que le niveau de complexité soit plus élevé. Toute nouvelle technologie commence à l’extrémité supérieure de la courbe des coûts. L’obstacle réside donc davantage dans la démocratisation de cette technologie pour les voitures grand public.

Sur quel type de fonctionnalités ADAS travaille HARMAN ?

Les systèmes avancés d’aide à la conduite, ou ADAS, sont des solutions technologiques disponibles aujourd’hui qui servent de tremplin pour l’avenir de la conduite autonome. Ancrées dans la sécurité, les technologies ADAS de HARMAN – des miroirs électroniques aux caméras orientées vers l’avant et aux systèmes de surveillance du conducteur – rassemblent l’expertise automobile de longue date et tournée vers l’avenir de l’entreprise avec la vaste expérience de Samsung en matière de capteurs, de caméras et de consommateurs, le tout pour aider les constructeurs automobiles à mettre en œuvre une nouvelle génération de solutions de détection et de sécurité.

Voici la liste de nos offres ADAS :

– Plate-forme de réalité augmentée – Combine à la fois l’expérience ADAS et la navigation AR pour fournir des fonctionnalités telles que l’avertissement de collision, l’avertissement d’angle mort, les passages pour piétons et les points d’intérêt.

– Caméra de vue panoramique – Solutions de vue surround 3D activées grâce à une solution multi-caméras qui offre une vue complète à 360 degrés autour de la voiture, permettant aux clients de mieux manœuvrer et garer leurs voitures. Aide au stationnement – ​​Des fonctionnalités uniques, abordables et évolutives pour améliorer la sécurité et faciliter le stationnement. Il surveille les angles morts et les zones que le conducteur pourrait manquer, offrant une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le voisinage immédiat.

– Surveillance en cabine (système de surveillance du conducteur et système de surveillance des occupants) – Le système de surveillance en cabine de HARMAN, qui comprend le système de surveillance du conducteur (DMS) et les systèmes de surveillance des occupants (OMS), utilise une caméra et des capteurs pour capturer les caractéristiques biométriques importantes des conducteurs telles que le regard, la position de la tête et le diamètre de la pupille, parmi de nombreuses autres caractéristiques faciales clés. Il peut détecter les fluctuations du diamètre de la pupille et calcule le niveau d’activité cérébrale, en particulier la charge cognitive élevée.

– E-Mirror – Les E-miroirs HARMAN améliorent ou remplacent les rétroviseurs traditionnels et les rétroviseurs latéraux, fournissant des informations précieuses, telles que la distance par rapport aux autres véhicules et la vitesse.

Quel type de mesures de sécurité HARMAN prend-il pour assurer la sécurité des données des clients ?

Au fur et à mesure que les voitures deviennent de plus en plus connectées et technologiquement avancées, Android embarqué devenant de plus en plus courant, il apporte une multitude d’applications tierces. Donnant lieu à une augmentation des vecteurs de menace et plus sensibles à la cybercriminalité. Il y a plus de 100 millions de lignes de code dans les automobiles d’aujourd’hui et continue de croître. La cybersécurité n’est plus un luxe mais une nécessité avec l’OTA pour résoudre les problèmes de sécurité. En fait, il existe des mandats gouvernementaux dans l’UE sur la cybersécurité et les mises à jour logicielles. Les attaques majeures pourraient coûter des millions de dollars entre coûts directs et indirects.

On ne peut pas s’attendre à ce que les constructeurs automobiles répondent seuls à ces exigences élevées en matière de sécurité des données, c’est pourquoi HARMAN sert non seulement de consultant en cybersécurité apprécié, mais également de fournisseur d’une solution de sécurité de type coffre-fort. BOUCLIER HARMAN permet aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de services de mobilité de stimuler l’expansion numérique tout en gérant les risques, sans entraver la croissance. Et la mise à jour logicielle OTA (Over the Air) de HARMAN est un moyen sécurisé de mettre à jour les ECU dans les véhicules. En tant que pionnier de la cybersécurité automobile et avec des années d’expertise dans le domaine, HARMAN est un partenaire de confiance en cybersécurité pour les constructeurs automobiles du monde entier.

En termes de solutions de cockpit numérique, que propose Harman et avec quels équipementiers travaillez-vous en partenariat ?

Les constructeurs automobiles et les consommateurs exigent sophistication et simplicité dans une égale mesure, mais l’échelle peut souvent entraver le progrès. La solution Digital Cockpit de HARMAN vise à éliminer ce barrage routier avec une solution de plate-forme évolutive qui peut afficher chaque élément d’information critique – de la vitesse de la voiture à ce qu’il y a à la radio – le tout sur un seul écran. Disponible dans les offres d’entrée de gamme et premium, le cockpit numérique de HARMAN sert de solution de bout en bout qui offre aux constructeurs automobiles le cadre ultime pour un contenu personnalisé.

La plate-forme de cockpit numérique de HARMAN combine toutes les expériences sur une seule plate-forme. La plate-forme regroupe toutes les forces des domaines d’expertise de HARMAN pour créer une valeur maximale pour les équipementiers et les consommateurs. Son approche basée sur la plate-forme s’adresse à la fois aux marchés de volume et aux marchés premium :

– Cockpit numérique – Solutions de marché mondial – Les consommateurs exigent davantage d’expériences numériques à l’intérieur de la voiture, quel que soit le prix du véhicule. Grâce à l’ingénierie de la valeur et de l’intégration, les solutions de marché mondiales de HARMAN permettent une expérience utilisateur de cabine personnalisée et intégrée. Cette plate-forme tire parti des expériences de la fourniture de solutions haut de gamme avec des coûts réduits grâce à des coûts matériels optimaux. Ceci est réalisé grâce à une complexité système réduite avec la possibilité d’être connecté de manière transparente à travers plusieurs domaines. L’approche fournit des expériences utilisateur riches et profondes telles que la personnalisation, la navigation, la voix et la productivité sans les coûts associés d’un système premium. Un élément clé pour offrir des expériences aussi riches et rentables provient de la plate-forme cloud HARMAN Ignite.​

– Cockpit numérique – Capacités premium – La plate-forme Digital Cockpit pour des solutions premium évolutives exploite un large éventail d’actifs de base tels que les services connectés, la plate-forme cloud HARMAN Ignite, les fonctions ADAS et les outils pré-intégrés HARMAN Android IVI et AudioworX pour offrir des expériences de conduite supérieures. De nouvelles familles de silicium puissantes et évolutives intègrent davantage de fonctionnalités dans le logiciel. Les réseaux de neurones fournissent des fonctions d’IA telles que la reconnaissance faciale et vocale naturelle pour des expériences en ligne et hors ligne premium. L’intégration approfondie du capteur et de la caméra du véhicule réduit la complexité du système du véhicule et augmente l’expérience en cabine grâce aux fonctionnalités ADAS haut de gamme.​

Pouvez-vous nous en dire plus sur l’ingénierie et la R&D de HARMAN ?



Le centre de R&D de HARMAN a été créé en 2009 et est maintenant devenu un centre de compétence mondial pour l’ensemble de l’ingénierie électronique du cockpit numérique. C’est une équipe de plus de 2000 esprits brillants contribuant aux plates-formes et programmes mondiaux, à travers les cockpits numériques, l’audio de voiture, la télématique et l’ADAS, s’adressant à la fois aux clients indiens tels que TATA, Maruti et aux clients mondiaux comme GM, Toyota, VW, etc.

L’équipe maîtrise les capacités de livraison de programme de bout en bout, notamment les logiciels, le matériel, les simulations d’ingénierie mécanique, les tests et les certifications. Nous avons un laboratoire d’ingénierie acoustique à Pune, qui aide les équipementiers à offrir une expérience audio supérieure dans les voitures. Notre usine de fabrication à la pointe de la technologie à Chakan (Pune) est la mine d’or pour la construction de solutions de voitures connectées hautement sophistiquées, notamment des unités d’infodivertissement automobile pour TATA, Maruti et l’exportation de produits vers l’Europe pour des clients comme Daimler.

Comment la pandémie a-t-elle affecté les opérations chez HARMAN ? Comment la pénurie de semi-conducteurs affecte-t-elle la production ?

L’industrie mondiale des semi-conducteurs est confrontée à d’importantes contraintes de capacité. HARMAN a agi rapidement et minutieusement pour atténuer les retards et protéger les intérêts de ses clients tout en répondant aux demandes des clients.

Depuis que les réalités des pénuries dans l’industrie des semi-conducteurs sont devenues apparentes fin 2020, HARMAN a géré la situation de manière indépendante. Pour faire face à la pénurie, nous avons optimisé notre chaîne logistique, avancé les approvisionnements et adapté nos plans de production. Le tout dans le but d’éviter les retards et de protéger les intérêts de nos clients tout en répondant aux demandes des clients.

HARMAN reste déterminé à travailler de manière proactive avec ses clients et partenaires commerciaux pour faire tout son possible pour minimiser les conséquences de cette situation.

L’USP de HARMAN sur le marché est sa capacité de bout en bout, de l’ingénierie à la gestion de programme, l’empreinte de fabrication, les capacités acoustiques et un énorme vivier de talents contribuant aux plates-formes mondiales. Avec plus de 2,0 millions de produits sur les routes indiennes grâce à un partenariat fructueux avec les principaux équipementiers, HARMAN s’impose comme un acteur de premier plan dans le domaine de l’électronique et de l’audio automobile. De plus, notre expérience dans le domaine de l’électronique grand public donne un avantage unique à nos partenaires OEM pour tirer parti de la puissance de nos marques et améliorer leur proposition de valeur sur un marché concurrentiel.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.