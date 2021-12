Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Bounce s’est associé à Readassist, Helloworld, Kitchens@ et Goodbox pour étendre ses stations d’échange de batteries dans les restaurants, les cafés, les espaces de cohabitation, les bureaux d’entreprise, les magasins Kirana, etc.

Bounce a annoncé des partenariats avec Readassist, Helloworld, Kitchens@ et Goodbox pour étendre son infrastructure d’échange de batteries à 900 nouveaux emplacements dans 10 villes. Ce cadre sera disponible dans des endroits tels que des restaurants, des cafés, des espaces de cohabitation, des bureaux d’entreprise, des magasins Kirana, etc., permettant aux clients de trouver facilement la station d’échange la plus proche, via l’application Bounce.

La société a annoncé plus tôt un partenariat similaire avec Park+ pour mettre en place plus de 3 500 stations d’échange de batteries dans dix villes en Inde.

Bounce renforce son réseau d’échange de batteries en prévision du lancement de son premier scooter électrique grand public, le Bounce Infinity, le 2 décembre 2021.

Le scooter sera proposé avec l’option « Batterie en tant que service ». Les stations d’échange fonctionneraient sur des principes similaires à ceux d’une station-service. Ici, les stations d’échange de batteries Bounce auront des batteries chargées et prêtes à l’emploi que les clients peuvent échanger. Avec cette infrastructure en place, les clients n’auraient pas à attendre pour recharger les scooters.

Avec de tels partenariats, Bounce envisage de mettre en place des stations d’échange de batteries à moins d’un kilomètre de l’endroit où se trouvent ses clients et de construire également une infrastructure d’échange robuste pour prendre en charge plus d’un million de scooters au cours des 24 prochains mois.

