Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Michelin a annoncé le lancement de la Michelin Cup for E-Gamers en Inde. Le concours se déroulera du 29 novembre au 18 décembre 2021 et les pays participants sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et l’Inde.

Michelin a annoncé le lancement de la Michelin Cup for E-Gamers en Inde. Conçu en partenariat avec la franchise de jeux de conduite de PlayStation, Gran Turismo, le concours se déroulera du 29 novembre au 18 décembre 2021. En 2019, PlayStation a sélectionné Michelin comme « partenaire technologique officiel des pneus » pour sa célèbre franchise Gran Turismo. Les pays participants comprennent les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, Oman, Bahreïn, le Koweït, le Qatar, l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et l’Inde.

Après le succès de la première édition en 2021 dans la région MENA, la dernière édition de la Coupe verra des milliers de participants de la région MENA, de l’Inde et de l’Afrique du Sud s’affronter pour un prize pool de 29 968 996 – le premier prix est 14 98 448 , le second est de 11 23 836 et le troisième est de 3 74 612 . L’inscription à l’événement e-gaming transcontinental est maintenant ouverte.

À l’occasion du lancement de la Coupe Michelin, Manish Pandey, directeur commercial, B2C Michelin Inde, a déclaré : « Après avoir reçu une réponse écrasante pour notre édition pilote dans la région MENA, nous avons décidé d’apporter l’expérience en Inde. Ce jeu relie l’expérience de conduite virtuelle la plus réussie au monde avec le leader mondial des pneus haute performance. Michelin est le leader de l’industrie de la simulation de pneus et nous espérons que les passionnés de jeux en Inde apprécieront cette collaboration et aideront davantage de joueurs à comprendre le rôle essentiel que joue Michelin dans l’optimisation des performances des véhicules.

Les inscriptions pour la première semaine de courses ont ouvert le 29 novembre et se clôturent le 5 décembre, tandis que les inscriptions pour la deuxième semaine commenceront le 6 décembre et se clôtureront le 12 décembre. Tous les joueurs pourront s’inscrire pour leur région pour le tournoi basé sur le classement. Douze finalistes des trois régions s’affronteront sur une piste lors de la grande finale le 18 décembre pour les gros prix.

La Michelin Cup de cette année capitalise sur l’apprentissage du premier pilote et est lancée en collaboration avec Power League Gaming, l’un des principaux spécialistes du jeu en ligne en charge de la stratégie de campagne, de la production et du marketing. Conformément à l’accord pluriannuel avec PlayStation en 2019, le jeu mettra en vedette des pneus de marque Michelin et présentera aux joueurs la profonde histoire de Michelin dans le sport automobile mondial, la performance et l’innovation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.