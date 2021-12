Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le fournisseur de solutions de trajets intra-urbains basé à Bengaluru, Tummoc, s’est associé à Rapido pour fournir une connectivité du premier et du dernier kilomètre. Tummoc opère actuellement à Bengaluru, Hyderabad et Kolkata.

Le fournisseur de solutions de transport intra-urbain basé à Bengaluru, Tummoc, a annoncé sa collaboration avec Rapido pour fournir la connectivité du premier et du dernier kilomètre à partir de l’application mobile de transport en commun multimodale de l’entreprise. La plate-forme de transport en commun basée sur les données de Tummoc étend la gamme d’options de trajet sur son application pour offrir à ses utilisateurs des options de transport efficaces pour une connectivité de bout en bout dans les villes dans lesquelles elle opère. Ainsi, la collaboration de Tummoc avec le vélo-taxi le plus grand et le plus dynamique d’Inde startup, Rapido, est en phase avec la vision ultime de l’entreprise. De plus, cela correspond à l’objectif de Rapido de rendre la connectivité du dernier kilomètre abordable grâce à son modèle de service perturbateur.

Tummoc a actuellement établi ses opérations dans les principales villes métropolitaines indiennes, notamment Bengaluru, Hyderabad et Kolkata. Les utilisateurs de ces villes peuvent accéder à son application mobile pour comprendre les itinéraires de transport public et les options de transport entre deux points d’une ville en un clic. De plus, la fonction « Planifier mon voyage » de Tummoc aide les utilisateurs à découvrir plusieurs façons d’atteindre leur destination, y compris le réseau de vélos et d’automobiles de Rapido ainsi que d’autres options de transport public et privé, pour trouver le meilleur itinéraire selon leurs besoins.

De son côté, Rapido a redéfini le concept de déplacement intra-urbain en offrant aux clients des services de vélo-taxi rapides et abordables grâce à son vaste réseau de plus d’un million de « capitaines » de vélo répartis dans plus de 100 villes indiennes. Rapido offre une multitude de fonctionnalités et a accumulé une clientèle de plus de 10 millions de personnes dans le pays. Désormais, Rapido tirera parti de sa collaboration avec Tummoc pour se développer davantage dans les villes dans lesquelles elle opère. De plus, les deux sociétés affirment qu’elles contribuent à réduire l’empreinte carbone globale de leurs clients et contribuent à l’objectif de l’Inde de réduire son total de carbone projeté. d’un milliard de tonnes avant 2030.

Commentant cette récente collaboration, Hiranmay Mallick, fondateur de Tummoc, a déclaré : « La mission de Tummoc d’inaugurer une ère de déplacements urbains intelligents et sans argent liquide a été considérablement renforcée grâce à cette collaboration avec Rapido tout en restant fidèle à notre objectif d’intégrer tous les systèmes MaaS (Mobilité as a Service) pour offrir à nos clients une large gamme d’options de transport sur le premier et le dernier kilomètre. Notre association s’appliquera à toutes les villes dans lesquelles Tummoc opère et permettra à nos clients d’accéder au réseau de cyclistes et de motards formés Rapido pour planifier et entreprendre leurs déplacements dans chaque ville. Nous espérons tirer parti de nos forces, grandir ensemble et offrir une expérience utilisateur encore meilleure dans les temps à venir. »

S’exprimant sur les perspectives de croissance, Aravind Sanka, fondateur de Rapido, a ajouté : « Nous sommes heureux de collaborer avec Tummoc pour fournir à ses clients un accès direct à notre flotte de vélos-taxis qui redéfinissent les normes de confort et de commodité. En tant que marque et service, nous nous efforçons constamment de nous redéfinir et nous pensons que ce partenariat aidera les deux entreprises à mettre en synergie leurs efforts pour faciliter une expérience utilisateur exemplaire grâce aux trajets du premier et du dernier kilomètre fournis via la plate-forme. Il est encourageant de voir comment les deux entreprises partagent une vision similaire de l’accessibilité à domicile en Inde et sont confiantes de transformer davantage l’espace de trajet urbain grâce à cette collaboration. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.