Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Express Mobility, lors d’une conversation avec Anant Jain, le responsable de l’intelligence de marché chez GFK, apprend à quel point le marché des lubrifiants est important en Inde. Nous apprenons également à savoir qui sont les plus gros contributeurs aux ventes de lubrifiants.

En ce qui concerne les informations sur l’industrie, GFK est une entreprise incontournable. L’organisation offre des informations sur les produits des clients de l’industrie et Express Mobility a contacté pour en savoir plus sur l’industrie des lubrifiants en Inde. Avec le nombre croissant d’automobiles en circulation, les ventes de lubrifiants ont également augmenté et nous souhaitions en savoir plus.

Lors d’une conversation avec Anant Jain, responsable de l’intelligence de marché chez GFK, nous apprenons à connaître des informations cruciales.

Quelle est la taille globale du marché en volume des lubrifiants ? Quelle est l’estimation du marché par taille de niveau ?

Alors que le secteur automobile et l’expansion industrielle du pays se poursuivent, la consommation de lubrifiants en Inde devrait augmenter. Selon l’étude GfK Automotive Engine Oil Retail Census menée dans 94 villes (population > 5 lakhs), le marché annuel des lubrifiants en Inde est estimé à 130 millions de litres. Cela représente les ventes d’environ 93 000 magasins de vente au détail d’automobiles à travers le pays. En raison du nombre élevé de véhicules dans les grandes villes, près de 80% du marché estimé se situe dans les villes de niveau 1 (population > 10 lakhs).

Quelles régions ont connu une accélération de la création de nouveaux points de vente au cours des 5 dernières années à travers l’Inde ?

Environ 20 000 nouveaux points de vente ont vu le jour au cours des 5 dernières années (2016-20) dans toute l’Inde, principalement dans les zones Nord et Ouest. Le Nord, avec 24 %, a connu la plus forte prolifération de nouveaux points de vente, suivi de près par le Sud, l’Ouest et l’Est où les nouveaux points de vente se situent entre 19 % et 23 %.

Quelle est la contribution individuelle des différents types de points de vente à la vente de lubrifiants ?

Le marché des magasins d’usine est principalement segmenté en quatre catégories ; Ateliers automobiles, pièces de rechange automobiles, stations-service et détaillants de lubrifiants. L’étude révèle que les ateliers sont le contributeur le plus important avec près de 45% des ventes totales enregistrées à partir de ce canal. En effet, les propriétaires de véhicules s’appuient largement sur l’expertise des représentants de l’atelier pour faire le bon choix d’huile lors de l’entretien. Près d’un tiers des ventes sont réalisées dans les magasins « Pièces détachées automobiles », soit 28 % du total des points de vente du marché. Viennent ensuite les stations d’essence/carburant qui représentent 14 % des ventes totales et 11 % des magasins vendant des lubrifiants comme activité principale.

Quels sont les principaux canaux faussés par les zones géographiques ?

Les villes du nord ont la contribution aux ventes la plus élevée pour tous les canaux, y compris les ateliers, les stations-service/essence, les magasins de pièces détachées automobiles, etc. Cependant, les détaillants de lubrifiants ont des ventes relativement plus élevées dans la région du Sud. Les 5 premières villes contribuant au volume des ventes de lubrifiants sont Hyderabad, Delhi, Ahmedabad, Mumbai et Bangalore.

Quelle est la répartition des débouchés par type d’huile moteur vendue (Moto/Véhicule de tourisme/Véhicule utilitaire) ?

Sur l’ensemble des commerces de détail couverts par l’étude GfK, 71K points de vente, soit 76% d’entre eux vendent de l’Huile Moto tandis que 28K points de vente, représentant 30% du marché, vendent de l’Huile Véhicules Particuliers. L’huile pour véhicules utilitaires se vend dans 14 000 points de vente, comprenant le moins de magasins (15 %) dans ces grandes villes urbaines.

Quelle est la taille du marché par type d’huile moteur par différentes zones ?

Les contributions des villes du nord et de l’ouest aux différents types d’huile moteur sont comparables ; chacune de ces zones consomme environ un tiers du marché en volume prévu. Le Sud représente près d’un cinquième du marché, tandis que l’Est représente environ 10 %.

