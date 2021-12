Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Vehant Technologies est un pionnier des solutions de sécurité physique, de surveillance, de surveillance du trafic, de covid et d’application de la jonction basées sur l’intelligence artificielle/machine learning. Pour comprendre le fonctionnement du système de gestion du trafic de Vehant, nous interagissons avec Anoop G Prabhu, CTO et co-fondateur – Vehant Technologies.

M. Anoop G Prabhu, co-fondateur et directeur technique – Vehant Technologies

La congestion du trafic est l’un des problèmes majeurs dans les grandes villes métropolitaines en raison de l’augmentation du nombre de véhicules sur les routes. De nos jours, il est largement reconnu que les villes indiennes deviennent de plus en plus congestionnées et invivables. Avec l’augmentation rapide de la population, le trafic sur les routes augmente également avec proportionnalité. Maintenant, cela peut être contrôlé par de nombreuses méthodes et en mettant en œuvre une technologie moderne.

Si nous parlons de technologie pour la gestion du trafic routier dans le pays, Vehant Technologies est un pionnier dans cet espace. Incubée à l’Indian Institute of Technology (IIT)-Delhi en 2005, Vehant Technologies est le leader des solutions de sécurité physique, de surveillance, de surveillance du trafic, de covid et d’application de la jonction basées sur l’intelligence artificielle/machine learning. Pour en savoir plus sur la fonctionnalité de travail du système de gestion du trafic de Vehant et ses activités, nous interagissons avec Anoop G Prabhu, CTO et co-fondateur – Vehant Technologies.

Comment fonctionne le système de gestion du trafic de Vehant ?

M. Prabhu dit que le système de trafic de Vehant est une solution d’application et de gestion du trafic basée sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Il offre plusieurs capacités de détection d’infractions telles que le saut au feu rouge, la survitesse, l’absence de casque, la triple conduite, le mauvais mouvement de voie et diverses autres infractions au code de la route en temps réel. De plus, son TMS permet aux agents de la circulation de suivre les contrevenants et de générer un e-challan. Le système se compose de capteurs montés sur caméra pour la détection des infractions au code de la route, qui cryptent et transfèrent automatiquement les données de l’infraction au serveur centralisé de la salle de contrôle de la circulation. Le système facilite également la génération d’e-challan avec des preuves photo ou vidéo qui sont ensuite envoyées aux téléphones portables des contrevenants par SMS.

Il ajoute que les solutions intégrées de gestion du trafic (ITMS) de Vehant sont capables d’effectuer des opérations 24h/24 et 7j/7. Cette solution dispose d’une caméra de vue d’ensemble pour capturer l’image agrandie d’une zone entière lorsqu’il y a eu une violation de feu rouge. L’ANPR lit la plaque d’immatriculation du véhicule incriminé et la stocke dans la base de données. Le système est connecté à la salle de contrôle des salles de contrôle de la circulation et est surveillé 24 heures sur 24. Il aide également la police à détecter et à enregistrer des poursuites contre des personnes pour non-port de casque, excès de vitesse, triple conduite, violation de la ligne d’arrêt, conversation téléphonique au volant et autres infractions au code de la route.

Vehant fournit également des solutions de gestion du Covid-19, par exemple des systèmes de détection de masques. Comment fonctionnent-ils et quels sont les différents types de solutions Covid-19 proposées par l’entreprise ?

Pendant la pandémie, Vehant Technologies a développé une solution, FebriEye, pour s’assurer que les individus suivent toutes les directives de covid telles que les normes de distanciation sociale, le port de masques faciaux en public, etc. La solution de Vehant consiste en une caméra thermique qui pourrait couvrir de grandes surfaces et détecter la température de plusieurs personnes entrant dans un local à la fois et enregistrent automatiquement leur température. De plus, la fonction de détection de masque facial de FebriEye utilise des flux visibles de la caméra combinés à des techniques d’IA pour détecter et générer une alerte pour les personnes ne portant pas de masque facial. L’entreprise affirme que son interface conviviale permet de surveiller et d’examiner les alertes générées par le système.

Vehant Technologies a récemment introduit un système radar, qui est un système radar d’imagerie 4D en temps réel. À quels endroits il sera installé et avez-vous ensaché des commandes pour le même ?

M. Prabhu dit que TrafficMon de Vehant est le premier système de détection de dépassement de vitesse et de vitesse moyenne en son genre et fabriqué en Inde. Il utilise une combinaison d’un capteur vidéo et d’un capteur RADAR qui détecte la vitesse ponctuelle et moyenne de tout véhicule, y compris les deux-roues. Le système détermine la vitesse, la direction de conduite et l’autonomie de tout véhicule à sa vue. Vehant Technologies est la première entreprise en Inde à développer un système radar de détection et de contrôle de la vitesse. Il a ajouté : « Nous avons fait effectuer des tests de vitesse par l’Automotive Research Association of India (ARAI). Il peut détecter des vitesses allant jusqu’à 230 km/h. Nous lançons divers appels d’offres pour les radars, alors qu’auparavant, seuls des acteurs étrangers enchérissaient. »

Le système de gestion du trafic de Vehant est actuellement déployé dans plus de 35 villes intelligentes indiennes et vous avez une multitude de clients, des grandes multinationales au secteur public. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre plan d’expansion en Inde ? De plus, quelle police de la circulation du gouvernement de l’État utilise l’ITMS de Vehant ?

Selon Anoop G Prabhu, Vehant Technologies a déployé des caméras sur plus de 10 000 voies dans 42 villes intelligentes à travers l’Inde, dont Lucknow, Allahabad, Kochin, Raipur, Jabalpur, Hyderabad, Cyberabad et Satna pour n’en nommer que quelques-unes. De plus, il ajoute que l’entreprise est déjà en pourparlers avec 15 autres autorités de ville intelligente pour le déploiement. Il a déclaré: « Nous travaillons en étroite collaboration avec le service de police de la circulation d’Hyderabad, Cyberabad, Rajasthan, Mumbai, Kerala, Pune, Punjab, Surat et Bangalore pour n’en nommer que quelques-uns. »

Que fait Vehant pour réduire les déchets électroniques et autres déchets (provenant des usines, etc.) et comment les déchets électroniques sont gérés afin qu’ils n’affectent pas la nature et la santé publique ?

Selon Vehant Technologies, ils ont toujours donné la priorité à l’environnement et à l’environnement. Ainsi, pour s’assurer que les déchets électroniques sont correctement gérés, réutilisés ou recyclés, ils ont embauché une agence tierce qui collecte les déchets de l’entreprise, puis les gère conformément aux normes et politiques gouvernementales. De plus, en gardant à l’esprit la santé et la sécurité des membres, l’entreprise fournit un équipement de sécurité approprié à tous ceux qui travaillent dans l’usine. Vehant Technologies affirme que les déchets de l’usine sont également de temps en temps déposés auprès du comité ou de l’agence autorisé par le gouvernement.

Avez-vous quelque chose à ajouter sur les plans d’expansion de Vehant Technologies ?

Commentant les plans d’expansion de l’entreprise, Anoop G Prabhu a déclaré : « Nous exportons déjà nos produits dans plus de 12 pays et prévoyons d’élargir notre portée. Nous nous concentrons sur l’expansion de nos activités à l’échelle mondiale. Récemment, nous avons établi un centre de R&D et une usine de fabrication dans le cadre de notre filiale européenne Vehant Technologies BV aux Pays-Bas. Cela nous aidera à exploiter et à répondre plus efficacement aux marchés du Moyen-Orient et d’Europe. De plus, nous avons ouvert un nouveau bureau à Jakarta, en Indonésie, afin d’avoir une meilleure couverture du marché de l’Asie du Sud-Est. Nous avons l’intention de nous étendre géographiquement au cours des 1 à 2 prochaines années.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.