Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le nouveau scooter électrique Bounce Infinity a été lancé en Inde à un prix de départ de Rs 68 999, ex-showroom Delhi. Ce scooter électrique peut également être acheté sans batterie, lisez le long pour savoir comment.

Bounce, la start-up de location de vélos basée à Bengaluru, a lancé aujourd’hui son premier scooter électrique sur le marché indien. Le nouveau scooter électrique Bounce Infinity a été lancé en Inde à un prix de départ de Rs 68 999, ex-showroom Delhi. C’est le prix de la trottinette électrique avec la batterie et un chargeur pour recharger votre batterie à la maison. Ce qui est également intéressant, c’est que la société propose également une option « Batterie en tant que service » avec le scooter électrique Bounce Infinity.

Dans le cadre de ce service unique, les clients pourront acheter le nouveau scooter électrique Bounce Infinity à un prix beaucoup plus bas sans la batterie. Au lieu de cela, ils peuvent utiliser le réseau d’échange de batterie de l’entreprise. Le nouveau scooter électrique Bounce Infinity peut être acheté pour seulement Rs 36 000 sans la batterie. Cependant, pour utiliser l’option « Batterie en tant que service », il faudra choisir un plan d’abonnement et ses détails seront bientôt révélés sur le site Web de l’entreprise.

En parlant de spécifications, le nouveau scooter électrique Bounce Infinity reçoit une batterie lithium-ion amovible de 2 kWh. Il a une vitesse de pointe de 65 km/h tandis que la société affirme qu’il peut parcourir jusqu’à 85 kilomètres avec une seule charge. Côté matériel, la trottinette électrique Infinity est équipée de freins à disque à l’avant comme à l’arrière et elle roule sur des roues de 12 pouces. Bounce prétend qu’il dispose également d’un mode Drag qui permet aux cyclistes de faire glisser le scooter au cas où il serait crevé.

Les réservations pour le scooter électrique Bounce sont déjà ouvertes en Inde. On peut le réserver sur le site officiel de la société en payant un montant symbolique de Rs 499. Le scooter électrique Bounce Infinity a été lancé en Inde à un prix de départ de Rs 68 999, ex-showroom Delhi. Ses prix ex-salle d’exposition par État sont mentionnés dans l’image ci-dessus. Ce scooter électrique rivalisera avec les scooters électriques économiques de la maison Hero Electric, Okinawa, etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.