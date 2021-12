Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Honda a annoncé une nouvelle filiale en Inde, appelée Honda Power Pack Energy India Private Limited, qui mettra en place des stations d’échange de batteries pour les pousse-pousse électriques. Honda commencera ses opérations à Bangalore et étendra progressivement ses opérations dans d’autres villes indiennes.

Honda Power Pack Energy India Private Limited, la nouvelle filiale de Honda pour le service de partage de batteries a été établie en Inde. La société proposera un service de partage de batteries pour les petites mobilités, ce qui accélérera la pénétration des véhicules électriques en résolvant trois problèmes des véhicules électriques : autonomie limitée, temps de charge long et coût élevé des batteries.

Honda a prévu de lancer un service de partage de batterie pour les pousse-pousse électriques (E-auto) à partir du premier semestre 2022 à Bengaluru, Karnataka et d’étendre progressivement ses opérations dans d’autres villes indiennes. Les abonnés au service de partage de batteries de Honda peuvent profiter des services de la station d’échange de batteries la plus proche située dans la ville pour échanger des batteries contre une batterie complètement chargée.

En plus d’offrir un service de partage de batterie, la nouvelle société travaillera en étroite collaboration avec plusieurs constructeurs automobiles qui souhaitent intégrer la batterie de Honda dans leurs véhicules, en fournissant les informations techniques nécessaires pour une interface. En élargissant les OEM des véhicules, les applications et les zones de service, il vise à embarquer davantage de conducteurs, ce qui améliorera encore la commodité du service.

Le Mobile Power Pack e de Honda sera fabriqué en Inde. En utilisant des batteries fabriquées en Inde et en accélérant l’électrification de la petite mobilité, Honda Power Pack Energy India cherche à encourager l’utilisation d’énergies renouvelables et à contribuer à la neutralité carbone en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.