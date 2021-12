Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Un conducteur indien moyen passe en moyenne 20 minutes par jour à chercher une place de stationnement appropriée. Il s’agit d’un problème alarmant, en particulier dans les villes métropolitaines. Comment générer ce genre d’espace ? Surtout lorsque les espaces ouverts par habitant dans des villes comme Mumbai sont de 1,28 mètre carré contre 9 mètres carrés recommandés par l’OMS.

Imaginez un jour où vous n’avez plus à passer du temps à planifier et à tourner en rond pour trouver une place de parking pour votre voiture, cela ressemble à une réalité farfelue. Un conducteur indien moyen passe 20 minutes par jour en moyenne à chercher une place de stationnement appropriée (selon un rapport d’IBM), une perte incalculable pour la productivité nationale. Aujourd’hui, trouver une place de parking est plus fastidieux que de conduire une voiture en ville. Il s’agit d’un problème alarmant, en particulier dans les villes métropolitaines.

Avec des immatriculations quotidiennes de voitures neuves d’environ 800 voitures à Mumbai et 1500 voitures à New Delhi (NCR), l’espace quotidien supplémentaire requis équivaut respectivement à 4 et 7,5 terrains de football. Comment générer ce genre d’espace ? Surtout lorsque les espaces ouverts par habitant dans des villes comme Mumbai sont de 1,28 m² contre 9 m² recommandés par l’OMS. Puisqu’il n’y a pas de nouvelle génération d’espace, où les voitures sont-elles garées ? Comme une majorité de bâtiments dans les zones urbaines sont vieux, sans aucune disposition pour le stationnement, les routes déjà exiguës sont l’endroit naturel pour garer les voitures.

En moyenne, 40 % des voitures sont garées sur les routes, ce qui entraîne des embouteillages. Selon une étude de 2018 du BCG, on estime que nous perdons 1,47 crore de roupies lac par an à cause de la congestion dans les quatre villes métropolitaines seulement. Si nous doublons simplement ce chiffre pour inclure le reste du pays et ajouter l’inflation du carburant, la perte estimée à cause des embouteillages dépasserait le budget de la santé et de l’éducation de l’Inde réunis. De plus, le fardeau que cela impose à nos urbanistes de dépenser constamment pour les survols, les métros, etc. est un tout autre défi. Le rythme de l’urbanisation et de la motorisation entraînera une explosion de la demande de stationnement.

L’ancienne technique de stationnement où un simple modèle de location d’espace géré et exploité manuellement a été suivie par des services électroniques tels que des parcmètres qui ont partiellement automatisé la collecte des frais. Ces systèmes de stationnement manuel ont été développés il y a des années lorsque le nombre de personnes était supérieur au nombre de voitures dans la rue, ce qui n’est plus le cas. De telles structures de stationnement occupent un plus grand espace au sol et sont sans aucun doute inefficaces en termes de fonction. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une solution et nous en avons besoin de toute urgence.

Fait intéressant, il existe maintenant des opportunités technologiques disponibles pour répondre aux demandes de stationnement, allant du type de rampe conventionnel au type entièrement automatisé. Les systèmes automatisés de stationnement de voitures à plusieurs niveaux (AMLCP) existent en Inde depuis 20 ans et dans le monde depuis plus de 50 ans. Ce sont des machines à commande mécanique qui aident à garer les voitures verticalement. Il peut permettre des gains d’efficacité sans pareil à un coût bien inférieur à celui du terrain et de la construction. Les systèmes automatisés de parking à plusieurs niveaux ne sont pas seulement une option durable, mais permettent également d’économiser beaucoup d’espace au sol. On peut atteindre des rendements de 2 à 20 fois supérieurs, c’est-à-dire qu’on peut garer près de 60 voitures en l’espace de 3, libérant ainsi de l’espace de façon exponentielle. Dans une zone où un système de stationnement conventionnel ne peut accueillir que 3 voitures, un système de stationnement automatisé peut créer un espace de stationnement pour 50 voitures dans la même zone donnée.

La nouvelle technologie utilisée dans ces systèmes augmentera l’efficacité de la gestion du stationnement et aidera à éviter les embouteillages et tous les effets néfastes qui en découlent, tels que; sur les parkings saturés, la dégradation de l’environnement, la pollution sonore et atmosphérique, et enfin le temps investi dans la recherche et la récupération de votre voiture sur le site de stationnement.

Un système de stationnement équipé numériquement est la réponse à tous les défis auxquels les gens sont actuellement confrontés dans les villes métropolitaines. Le système actuel fournit une automatisation de base qui permet aux utilisateurs de naviguer indépendamment dans l’ensemble du processus de stationnement – de la connaissance de l’état d’occupation du parking à la billetterie, au stationnement et aux frais. Les villes intelligentes peuvent développer plusieurs systèmes de stationnement automatisé dans l’espace disponible et, via des applications ou des systèmes assistés par la technologie, peuvent réserver les emplacements de stationnement. Le système de stationnement numérique permet à un utilisateur d’obtenir des mises à jour en temps réel d’une place de stationnement appropriée dans la zone voisine. Il vise principalement à automatiser le temps qu’un conducteur passe physiquement pour trouver une place de stationnement. Il en résulte une plus grande commodité pour l’utilisateur, résolvant ainsi les problèmes de stationnement et le problème de la circulation.

Tirant parti des analyses avancées, de l’ingénierie de l’expérience et des modèles commerciaux plus récents, les systèmes de stationnement automatisé visent à augmenter considérablement la facilité des systèmes de stationnement des véhicules avec pour mission d’optimiser l’espace et la mobilité dans toutes les villes de l’Inde et du monde.

Auteur: Rajesh Kabra, directeur général, RR Parkon

