Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La ville de Shriram a franchi le cap du décaissement des prêts les plus élevés jamais enregistrés. En novembre 2021, la société a déboursé des prêts d’un montant de 1 022 crores de roupies à 1,6 lakhs propriétaires de deux-roues dans le pays.

Shriram City Union Finance Limited, qui fait partie du groupe Shriram, est le plus grand financeur de deux-roues en Inde (sur la base du nombre de deux-roues financés). Ce deux-roues basé à Chennai NBFC (Non-Banking Financial Company) a récemment annoncé que la société avait déboursé les prêts les plus élevés jamais réalisés le mois dernier. En novembre 2021, la ville de Shriram a déboursé des prêts d’un montant de 1 022 crores de roupies à 1,6 lakhs de propriétaires de deux-roues dans le pays.

Selon la société, il s’agit du deuxième mois de novembre consécutif où Shriram City a réussi à franchir la barre des 1 000 crores de roupies en Inde. La société affirme que ses « offres de financement attrayantes pendant la période des fêtes se sont imposées comme l’un des principaux moteurs, avec une poussée supplémentaire due à l’augmentation des mouvements de personnes et à la reprise de la demande rurale entraînant des décaissements élevés ».

De plus, avec la demande croissante de véhicules électriques (VE) sur le marché indien, la NBFC prévoit une augmentation de la taille moyenne des tickets de prêt, ce qui l’aidera à franchir de nouvelles étapes. Maintenant, en parlant de quelques étapes clés de Shriram City, ils sont entrés dans l’espace de prêt de deux-roues en 2002. Aujourd’hui, c’est l’une des sociétés de financement de deux-roues les plus préférées dans le pays avec une part de marché d’environ 20 pour cent de tous les véhicules financés pan-Inde.

La société a récemment franchi le cap du financement d’un crore de deux-roues en Inde. Selon l’entreprise, il leur a fallu 15 ans pour financer les 50 premiers lakhs à deux roues tandis que les 50 lakhs suivants ont été ajoutés en moins de 4 ans. Actuellement, l’Uttar Pradesh, le Tamil Nadu, le Maharashtra, l’Andhra Pradesh et le Madhya Pradesh sont les principaux États contributeurs aux activités de financement des deux-roues de Shriram City, suivis de près par l’Inde du Nord.

