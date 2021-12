Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Après d’autres marques, Tata Motors a également annoncé l’augmentation des prix de sa gamme de véhicules utilitaires, entrée en vigueur à partir de l’année prochaine.

Avec l’augmentation des prix des matières premières, les équipementiers font également des annonces concernant l’augmentation des prix de leurs offres. Cette fois-ci, c’est le plus grand constructeur indien de véhicules utilitaires – Tata Motors, qui a annoncé la hausse imminente des prix de sa gamme de véhicules utilitaires. Le constructeur prévoit d’augmenter les prix de sa gamme de modèles d’environ 2,5 %. L’augmentation de coût entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022. L’augmentation de prix sera effective dans tous les segments – M&HCV, I&LCV, SCV et Bus, sur la base des modèles individuels et des variantes du véhicule.

Selon le constructeur automobile, l’augmentation des coûts des matières premières, comme l’aluminium, l’acier, les semi-conducteurs et d’autres métaux importants, ainsi que la hausse des prix d’autres matières premières ont forcé le constructeur automobile à inciter cette augmentation de prix. Tata Motors a ajouté : « Alors que la société absorbe une partie importante de l’augmentation des coûts à différents niveaux de fabrication, la forte augmentation des coûts globaux des intrants rend impératif de répercuter une partie résiduelle via une hausse des prix minimale ».

En outre, d’autres géants de l’automobile ont annoncé les hausses de prix qui entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Pendant ce temps, Tata Motors a révélé plus tôt que ses ventes avaient également augmenté d’environ 25 %. Les ventes totales de Tata Motors s’élevaient à 62 192 unités en novembre par rapport au mois correspondant de l’année dernière. L’entreprise n’a pu expédier que 49 650 unités en novembre de l’année dernière.

En parlant des ventes de véhicules utilitaires de la marque, elle a vendu au détail 32 245 unités sur le marché indien, ce qui représente une croissance de 15 % d’une année sur l’autre, car la société n’a pu vendre que 27 982 unités l’année dernière au mois de novembre.

