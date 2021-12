Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Steelbird International est un pionnier dans l’industrie de la fabrication de composants automobiles avec une spécialisation dans la fabrication de composants en caoutchouc, de filtres et de composants en plastique. Pour mieux comprendre les activités de Steelbird International, nous interagissons avec Manav Kapur, directeur exécutif de Steelbird Group.

Manav Kapur, directeur exécutif, Steelbird International

Steelbird International est un nom réputé dans l’industrie de fabrication de composants automobiles du pays. La société a été fondée par feu Tilak Raj Kapur en 1964. Steelbird International est un groupe familial mais géré par des professionnels qui est actuellement dirigé par la troisième génération de la famille. Ils ont commencé avec des filtres automobiles et se sont progressivement aventurés dans de nombreux autres produits, notamment des pièces en caoutchouc, des casques, des composants en plastique, etc. Pour en savoir plus sur les activités de Steelbird International, l’impact de Covid sur le secteur de la fabrication de composants automobiles et les plans d’expansion de l’entreprise , nous interagissons avec Manav Kapur, directeur exécutif de Steelbird Group.

Quel a été l’impact du covid sur le secteur de la fabrication de composants automobiles ? Comment s’est passé votre parcours pendant la période covid et la reprise est-elle assez forte ?

M. Kapur dit que pour le secteur des composants automobiles, covid a été comme un tour de montagnes russes. Lorsque la covid a frappé l’Inde pour la première fois, nous avons eu un coup d’arrêt et lorsque les choses ont commencé à s’ouvrir, nous avons été les premiers à rebondir. Post-covid, étant donné que beaucoup de personnes sont passées de la mobilité partagée à la mobilité personnelle, il y avait beaucoup de demande. Mais, ensuite, nous avons eu un ralentissement en raison d’incertitudes, puis nous avons eu la pénurie de puces, donc dans l’ensemble, cela a été un tour de montagnes russes pour l’ensemble du secteur automobile car nous ne savions pas ce qui allait se passer ensuite.

Steelbird International est un pionnier dans le domaine des filtres automobiles et représente 45 % de votre portefeuille de produits global. Alors, quelle est l’importance des filtres à air dans une voiture ou un vélo, et sont-ils également bénéfiques pour réduire la pollution ?

L’objectif principal des filtres à air automobiles est de purifier l’air pour la combustion dans le moteur à combustion international. Mais, indirectement, ils sont bénéfiques pour réduire la pollution. Étant donné que les filtres à air filtrent les particules de poussière, ils augmentent l’efficacité globale du moteur. M. Kapur ajoute que si d’une certaine manière nous sommes en mesure d’augmenter l’efficacité du moteur avec notre produit, alors nous aidons réellement l’environnement en réduisant l’utilisation nette du carburant. De plus, en ce qui concerne les voitures, au-delà de la filtration de l’air, il existe un filtre à air d’habitacle qui fonctionne comme un filtre pour la climatisation de la voiture.

Actuellement, Steelbird fabrique des filtres automobiles, des produits en caoutchouc et six gammes de pneus. Dans un avenir proche, envisagez-vous de fabriquer également des composants de véhicules électriques, car les véhicules électriques sont l’avenir ?

M. Kapur dit qu’ils travaillent déjà avec quelques startups de véhicules électriques et les soutiennent avec des composants en caoutchouc. Il ajoute également que Steelbird International a été l’une des premières entreprises à développer des pneus conformes aux exigences des véhicules électriques. Il dit que pour eux, les véhicules sont plus une question de mobilité que de groupe motopropulseur. M. Kapur parie gros sur les véhicules électriques. Il dit qu’ils voient cela comme une opportunité car ils auront plus d’OEM avec qui travailler et un type d’environnement complètement différent avec lequel travailler.

Steelbird a récemment lancé une nouvelle huile moteur pour deux-roues, alors comment a été la réponse du marché sur votre nouvelle huile moteur ?

Manav Kapur dit qu’ils ont reçu une réponse incroyable pour leur nouvelle huile moteur. Il a ajouté qu’en raison de la forte demande, ils avaient même une pénurie de fournitures. M. Kapur dit que l’huile moteur est un produit hautement consommable sur le marché et que Steelbird avait déjà sa marque et son réseau en place, donc dans l’ensemble, cela a aidé l’entreprise à atteindre les volumes que même eux n’avaient pas anticipés.

Actuellement, il y a une grave pénurie de semi-conducteurs non seulement en Inde mais dans le monde. Que pensez-vous de la même chose et combien de temps faudra-t-il pour surmonter la grave pénurie de semi-conducteurs ?

M. Kapur pense qu’au moins pendant un an ou deux, nous pourrions entendre beaucoup parler de la pénurie parce que tout d’un coup, la demande a augmenté mais l’offre n’a pas pu faire face si rapidement. Il ajoute que beaucoup de gens y travaillent déjà et qu’il faudra peut-être encore un an pour le rationaliser. Interrogé sur l’impact de la pénurie sur l’installation de production de Steelbird, M. Kapur a déclaré que cela affecte l’activité OEM qui ne contribue qu’à une petite partie de leur activité globale et comme ils travaillent également avec de nombreux marchés de rechange, leur production n’a pas vraiment été gêné.

Enfin, si vous souhaitez ajouter quelque chose sur les plans d’expansion de Steelbird International en Inde ainsi que dans le monde et prévoyez-vous de créer une autre usine de fabrication ?

Parlant des plans d’expansion de l’entreprise, M. Kapur a déclaré qu’ils disposaient déjà de trois installations de production dans l’Uttarakhand et de deux dans le Grand Noida, UP. . Il a révélé que la société envisageait également d’exporter et de négocier avec quelques clients à l’échelle internationale. M. Kapur est très optimiste quant à l’idée de conclure de bonnes affaires avec certains géants américains et dès que cela se produira, la société mettra en place une installation dédiée à ces clients. La société a également récemment déposé une demande au Jammu-et-Cachemire pour mettre en place une installation de production et attend des nouvelles des autorités.

