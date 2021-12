Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Lors du lancement du nouveau Bounce Infinity E1, Anil Giri Raju, co-fondateur et COO de Bounce, révèle plus de détails sur la production, comment la pénurie de puces a été surmontée et les plans de Bounce pour l’industrie des véhicules électriques bientôt.

Les véhicules électriques prennent de l’ampleur et le dernier à rejoindre la ligue des véhicules électriques en Inde est Bounce. Beaucoup connaissent Bounce, une plateforme de location de scooters populaire à Bangalore, où l’on peut louer un scooter et le déposer n’importe où. Avec la montée en puissance des véhicules électriques, Bounce a décidé de convertir certains véhicules de sa flotte en véhicules électriques. Cela a incité Bounce à lancer son propre scooter électrique, l’Infinity E1, en Inde.

Pour ceux qui ne le savent pas, Bounce a acheté le 22Kymco, aujourd’hui disparu, et le scooter, en substance, est le 22Kymco i-Flow. Au prix de 68 999 , l’Infinity E1 offre une autonomie de 85 km, ce qui en fait l’un des scooters électriques les plus abordables d’Inde. Ceci, associé à la possibilité d’échanger les batteries et de les retirer pour les charger, rend également le Bounce Infinity E1 sensible. Pour en savoir plus sur le module de batterie échangeable, nous avons parlé à Anil Giri Raju, le co-fondateur et COO de Bounce.

« Si vous achetez le scooter avec la batterie, vous pouvez opter pour les plans d’abonnement, mais ce n’est pas obligatoire », a déclaré Anil. Il a ajouté : « Les batteries sont portables, vous pouvez les emporter chez vous et les recharger, éliminant ainsi le besoin de vous garer à côté d’un point de recharge. Nous nous efforçons également d’avoir des personnes pour aider aux échanges de batterie, par exemple dans les stations-service, où quelqu’un peut aider à échanger la batterie pour vous. Anil ajoute en outre que les batteries ont une durée de vie de 1400 cycles de charge.

Parlant du pourcentage de localisation, Bounce affirme que les scooters sont fabriqués en Inde. Anil a déclaré : « Nous achetons la plupart des pièces localement, mais certains éléments tels que le lithium ne sont pas disponibles en Inde. Nous parvenons toujours à nous les procurer auprès de fabricants locaux. Les batteries et la configuration sont fabriquées en Inde. Bounce possède une usine de fabrication au Rajasthan avec une capacité de fabrication de 1,8 lakh par an. « Globalement, environ 80 % de notre fabrication est localisée », ajoute Anil.

En outre, commentant la pénurie de semi-conducteurs, Anil dit que les constructeurs automobiles peuvent mieux la planifier, tout comme Bounce. « Depuis que nous travaillons sur ce projet depuis un certain temps maintenant, Bounce a passé suffisamment de commandes de puces. Nous pensons avoir fait assez pour que les livraisons se déroulent comme prévu et nous nous engageons à commencer les livraisons d’ici mars », a déclaré Anil.

« L’objectif de Bounce était de faire de la mobilité un droit fondamental. La première solution que nous avons trouvée était de permettre à un véhicule d’être utilisé par plusieurs utilisateurs via notre plateforme de location. Ensuite, il s’agissait de lancer un véhicule électrique durable et abordable. Nous envisageons maintenant de convertir les scooters à essence existants en véhicules électriques à l’aide des mêmes batteries via des solutions de mise à niveau. Grâce à ceux-ci, les clients trouveront les mêmes avantages que nos scooters électriques », a ajouté Anil, parlant de la façon dont Bounce et de ce qui attend l’entreprise.

