Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Spinny dit que le capital nouvellement levé sera utilisé pour améliorer encore l’expérience client, renforcer les capacités technologiques et des produits, et aussi, constituer des équipes à travers les fonctions.

Spinny a annoncé la clôture d’un cycle de financement de série E de 283 millions de dollars (environ 2 100 crores de Rs) auprès d’investisseurs nouveaux et existants. Ledit cycle a été dirigé par ADQ, Tiger Global et Avenir Growth, basé à Abou Dhabi, et en plus de ceux-ci, la participation des investisseurs existants Feroz Dewan’s, Arena Holdings et Think Investments a également été observée. La société affirme que le dernier tour comprend une injection de capital primaire de 250 millions de dollars et une vente secondaire d’environ 33 millions de dollars par des investisseurs providentiels sélectionnés et quelques investisseurs en phase de démarrage. Le financement supplémentaire porte le total des fonds levés par Spinny à ce jour à plus de 530 millions de dollars et avec ce tour, la valorisation de Spinny s’élève à près de 1,8 milliard de dollars.

Spinny dit qu’au cours des 12 derniers mois, il a constamment ajouté plusieurs initiatives innovantes telles que Spinny360 – visualisation interactive des stocks, programme Assured Buyback – propriété de voiture flexible basée sur l’occupation, réservation en ligne, ainsi que des essais de conduite et de livraison à domicile. La marque affirme que le capital nouvellement levé sera utilisé pour améliorer encore l’expérience client, renforcer les capacités technologiques et des produits, et aussi, constituer des équipes à travers les fonctions.

S’exprimant sur ce développement, Niraj Singh, fondateur et PDG de Spinny, a déclaré que la société se prépare à construire Spinny avec une approche axée sur le client – ​​résolvant le manque de confiance dans l’expérience d’achat et de vente de voitures, avec une approche hautement personnalisée et axée sur les détails. . Il déclare en outre qu’en tirant parti de la technologie, l’objectif de Spinny est de renforcer davantage ses capacités de contrôle de la qualité et de l’expérience et la société est ravie d’avoir de nouveaux partenaires à bord de sa fusée, dans ADQ Investments. Singh a également déclaré que Spinny est reconnaissant envers ses investisseurs existants Tiger Global, Avenir Growth, Arena Holdings, Accel Partners, Elevation Capital, General Catalyst, le Fundamentum Partnership, Blume Ventures et d’autres pour leur confiance dans la vision de la marque et leur soutien considérable dans la mise à l’échelle. la plateforme.

