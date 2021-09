Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Valvoline Cummins Pvt Ltd a lancé ses programmes Bike Xpert et Truck Xpert pour développer et perfectionner le réseau d’ateliers de mécanique indépendants et de prestataires de services. Valvoline a déjà intégré 30 ateliers deux-roues.

Valvoline a annoncé ses programmes Bike Xpert et Truck Xpert, dans le cadre desquels l’entreprise vise à développer et à perfectionner le réseau d’ateliers de mécanique indépendants. Le programme formera des personnes, les rendant compétentes avec la connaissance des technologies actuelles et futures dans l’industrie respective.

En association avec ses partenaires de distribution sous la marque « Valvoline Bike Xpert », Valvoline a déjà intégré 30 ateliers de deux-roues. La société a déjà lancé quelques ateliers Bike Xpert à Delhi, Gurgaon, Patna, Pune et Coimbatore, tandis qu’elle prévoit d’en lancer 2000 autres dans les 3 à 5 prochaines années.

S’exprimant sur l’initiative, Sandeep Kalia, directeur général de Valvoline Cummins India, a déclaré : « En tant que marque haut de gamme, notre objectif est d’offrir des performances et une qualité supérieure dont nos clients du monde entier apprécient. Notre association avec les ateliers de premier plan dans les différentes villes nous aidera à développer un réseau de mécaniciens formés qui croient en la croissance avec Valvoline. »

Selon Valvoline, les ateliers Bike Xpert offriront un entretien préventif et des dépannages, des rappels et des avantages personnalisés en fonction de l’historique du véhicule. Le Truck Xpert aidera les partenaires de l’atelier à se renseigner sur les technologies de moteur à venir et une formation détaillée sur l’entretien et le maintien de la santé des camions.

