Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Tata Motors a livré 60 bus électriques Ultra Urban AC à Ahmedabad Janmarg Limited (AJL). Ces bus électriques produisent 328 ch de puissance et un énorme couple maximal de 3000 Nm.

Tata Motors a livré 60 bus électriques de haute technologie à Ahmedabad Janmarg Limited (AJL). La société a livré des bus Tata Ultra Urban 9/9 AC et ils ont été signalés au centre d’événements au bord de la rivière Sabarmati à Ahmedabad par le ministre en chef du Gujarat, Shri Bhupendra Patel et Shri Kiritkumar Parmar, maire d’Ahmedabad, en présence d’autres des dignitaires du gouvernement du Gujarat, de l’AJL et de Tata Motors. Ces bus zéro émission de 24 places ont été fournis dans le cadre de l’initiative FAME II au moyen d’un contrat de coût brut avec AJL.

Les bus électriques Ultra Urban de Tata circuleront sur le corridor du système de transport rapide par bus (BRTS) d’Ahmedabad. L’entreprise mettra également en place l’infrastructure de recharge et les systèmes de soutien nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ces bus. En parlant de ses spécifications, les bus électriques Tata Ultra Urban 9/9 reçoivent une transmission entièrement électrique. Ces bus produisent 328 ch de puissance maximale et un énorme couple maximal de 3000 Nm. Étant un véhicule électrique, ces bus ne disposent pas d’un mécanisme d’embrayage ou de changement de vitesse, mais ils sont équipés d’un système de freinage régénératif, d’une télématique de nouvelle génération et d’un système de transport intelligent de haute sécurité pour offrir des opérations fluides et efficaces.

Commentant l’occasion, Rohit Srivastava, vice-président, Ligne de produits – Bus, Tata Motors, a déclaré : « Nous sommes ravis de livrer les bus électriques Tata Ultra Urban 9/9 à AJL. Avec un engagement constant envers la modernisation des transports publics et l’intégration de la durabilité dans la conception de véhicules futuristes, Tata Motors a mené le mouvement vers la mobilité électrique dans le pays. L’Ultra Urban 9/9 a été conçu pour offrir un confort, une sécurité et une efficacité améliorés, avec des opérations silencieuses et sans émissions. La livraison de ces bus renforcera notre association fructueuse avec AJL et favorisera une mobilité de masse respectueuse de l’environnement à Ahmedabad. »

Selon AJL, ces nouveaux bus électriques de Tata Motors desserviront les zones nouvellement développées de la ville d’Ahmedabad et la nouvelle route de l’aéroport de la ville. Ces bus sont conçus pour offrir une expérience de voyage confortable pour les passagers et une mobilité zéro émission pour tous les résidents d’Ahmedabad. Selon Ahmedabad Janmarg Limited, Tata Motors a été leur partenaire de confiance et a livré les bus électriques conformément aux exigences. AJL est également convaincu que cette association renforcera encore sa relation avec l’entreprise.

