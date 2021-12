Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La startup basée au Gujarat, Greta Electric Scooters, a révélé ses plans d’expansion et la société a l’intention d’avoir plus de 50 points de contact d’ici l’exercice 22. Greta a récemment lancé quatre nouveaux scooters électriques, à savoir Harper, Evespa, Glide et Harper ZX.

Greta Electric Scooters est une startup basée au Gujarat et une filiale en propriété exclusive de Raj Electromotives Private Limited. La société a récemment lancé quatre nouveaux scooters électriques sur le marché indien, dont Harper, Evespa, Glide et Harper ZX. De plus, la startup EV a maintenant révélé ses plans agressifs d’expansion des concessionnaires. Greta Electric Scooters prévoit d’étendre son réseau de concessionnaires à plus de 50 points de contact d’ici FY22 avec un mélange de salles d’exposition de concessionnaires, de centres d’expérience et de studios d’expérience pour assurer une bonne expérience à ses clients.

De plus, avec l’intention d’atteindre toutes les régions du pays, y compris les zones les plus reculées, l’entreprise travaille à renforcer son réseau de concessionnaires. Dans un premier temps, l’entreprise prévoit d’atteindre les villes où les deux-roues autonomes constituent l’épine dorsale des trajets domicile-travail plutôt que les transports publics. Selon l’entreprise, l’ouverture récente de son showroom à Leh, au Ladakh, était un pas dans cette direction. Pour FY22, Greta Electric Scooters prévoit de valider sa présence dans les villes clés de niveau II, avec plus de 50 points de contact.

S’exprimant sur l’annonce, Raj Mehta, fondateur et directeur général, Greta Electric Scooters, et Raj Electromotives Pvt. Ltd. a déclaré : « Nous sommes tous prêts à changer le paysage des deux roues. Notre intention est de toucher le plus de personnes possible avec nos initiatives. Je visualise les scooters électriques Greta disponibles pour les clients dans tous les coins et recoins du pays. Par conséquent, l’accent est mis sur l’expansion des concessionnaires dans les villes où les scooters sont l’un des principaux modes de transport. Nous pensons que nous allons changer la façon dont les gens se déplacent quotidiennement.

Il a ajouté : « Cette expansion de la concession est un pas dans cette direction pour nous. Nous voulons que de plus en plus de personnes trouvent la facilité de se déplacer mais grâce à une mobilité propre avec des solutions intelligentes, durables et respectueuses de l’environnement. De plus, pour combler le manque de sensibilisation des consommateurs sur les avantages des véhicules électriques par rapport aux véhicules à moteur thermique, la société complétera sa présence de concessionnaires avec des centres d’expérience qui disposeront d’un personnel formé pour offrir aux clients une expérience directe du produit, les éduquer sur les avantages des véhicules électriques et répondre à leurs préoccupations concernant les véhicules électriques.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.