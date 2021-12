Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Hyundai India a prévu d’investir 4 000 cœurs en Inde dans la mobilité propre, et la société a annoncé son intention de lancer six véhicules électriques d’ici 2028, sur la base de la plate-forme mondiale E-GMP. Les nouveaux véhicules électriques seront un mélange de modèles nouveaux et existants.

Image pour référence seulement

Hyundai India a annoncé un investissement de 4 000 yens en Inde dans les véhicules électriques. Le constructeur automobile lancera six véhicules électriques d’ici 2028 sur la base de la plate-forme E-GMP de l’entreprise, qui verra un mélange de modèles nouveaux et existants. L’investissement ira à la R&D pour les six nouveaux véhicules.

Selon le constructeur automobile, les nouveaux véhicules électriques à batterie (BEV) s’adresseront au marché de masse, au prix de l’ordre de 12 à 15 lakh. Les nouveaux BEV comprendront différents styles de carrosserie, y compris des SUV, offrant aux clients une large gamme de véhicules parmi lesquels choisir. La plate-forme E-GMP de Hyundai est polyvalente, permettant au constructeur automobile d’équiper les voitures de batteries plus grosses et d’avoir des options à deux et quatre roues motrices.

Hyundai vise à localiser la production autant que possible pour maintenir des coûts compétitifs, et les véhicules seront fabriqués dans son usine de Chennai. Le premier des nouveaux BEV pourrait être mis en vente dès l’année prochaine. De plus, ce qui est intéressant, c’est que Hyundai fabriquera des véhicules électriques spécifiques à l’Inde, qui seront très probablement basés sur les plates-formes i20 et Creta.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.