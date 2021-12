Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

eBikeGo a acquis les droits de licence pour fabriquer des scooters électriques « Muvi », appartenant à une société espagnole nommée Torrot. eBikeGo fabriquera les scooters en Inde, dans le but de capturer 5% du marché mondial des véhicules électriques à deux roues.

eBikeGo, la plateforme indienne de mobilité électrique à deux roues, a acquis les droits de fabrication et de commercialisation de Muvi, un scooter électrique appartenant à la société espagnole Tarrot. L’entreprise cherche à fabriquer le scooter en Inde et à le vendre dans le pays, ainsi que sur les marchés mondiaux. Avec cette nouvelle acquisition, eBikeGo vise à capturer 5% du marché mondial des véhicules électriques à deux roues.

Le Muvi est un véhicule électrique compatible IoT et AI qui peut être surveillé via un smartphone. Le Muvi dispose également d’une batterie portable, ce qui permet de l’échanger facilement contre une batterie complètement chargée dans des stations dédiées. De plus, Torrot a largement investi dans la R&D depuis 2015, gardant la nécessité de répondre à un marché mondial et a développé et vendu 30 000 unités en Europe.

Le Muvi pèse 83kgs, ce qui en fait un scooter pratique. Le scooter est livré avec une batterie de 3Kw, ce qui est aussi bon qu’un scooter ICE 125 cc. Selon eBikeGo, le Muvi peut offrir une autonomie de 100 km avec une charge complète en mode Eco, tout en atteignant une vitesse de pointe de 60 km/h. Cela place le Muvi dans la lignée du Bounce Infinity E1, récemment lancé, qui offre les mêmes possibilités d’échange de batterie, la même vitesse de pointe et la même autonomie.

« Nous sommes extrêmement heureux d’avoir acquis la licence de fabrication de ‘Muvi’, l’un des principaux véhicules électriques de la célèbre société automobile internationale Torrot en Inde. En parlant de faits, env. 25 millions de deux-roues sont vendus chaque année rien qu’en Inde. Dont les deux-roues électriques ne constituent qu’un petit fragment (0,3 %). Cette fraction a été constamment observée au cours des 6 dernières années, ce qui indique fortement le manque d’acceptation du marché. Actuellement, le problème majeur est que l’approche centrée sur le client fait défaut », a déclaré Irfan Khan, fondateur et PDG d’eBikeGo.

Il a ajouté : « Nous sommes certains que les véhicules Emissionsonal, qui sont la seule cause d’émission de carbone, peuvent être facilement et efficacement remplacés par Muvi. Cela nous aidera grandement à élargir nos horizons et à devenir le leader de l’adoption de la mobilité électrique dans le pays. Muvi, étant un véhicule technologiquement avancé et opérant déjà dans 12 pays, ne nécessite aucune homologation pour fournir sur ces marchés, ouvrant ainsi la voie à une présence mondiale.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.