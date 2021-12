Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Exponent Energy a obtenu 5 millions de dollars dans une pré-série A de financement. La société utilisera les fonds levés pour lancer ses opérations commerciales et les déployer dans plusieurs villes à partir du début de 2022.

Exponent Energy est une start-up technologique dédiée à la simplification énergétique des véhicules électriques. La société a annoncé aujourd’hui avoir obtenu 5 millions de dollars dans un tour de table de pré-série A. L’investisseur existant d’Exponent Energy, YourNest VC, a dirigé la nouvelle ronde de financement. De plus, 3one4 Capital et AdvantEdge VC ont doublé leur investissement précédent, car ce nouveau cycle de financement a également vu la participation de Motherson Group, qui est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de composants automobiles.

Commentant la collecte de fonds, le co-fondateur et PDG, Arun Vinayak, a déclaré : « Nous sommes ravis d’approfondir notre partenariat avec nos investisseurs existants qui nous ont vus construire à partir de zéro. Motherson à bord ajoute une immense valeur à l’échelle en ce qui concerne les relations OEM et les partenariats de fabrication. Compte tenu de la demande observée pour notre technologie de charge rapide dans l’espace logistique, nous avons donné la priorité à la fermeture de la pré-série A pour entrer sur le marché d’ici le début de 2022. »

Exponent Energy travaille à la simplification du « train d’énergie EV », c’est-à-dire le flux d’énergie entre le chargeur et la batterie. La société a récemment dévoilé sa batterie et sa station de charge appelées E-pack et E-pump qui peuvent ensemble débloquer une charge rapide de 0 à 100 % en 15 minutes pour les véhicules électriques avec n’importe quel nombre de roues. En outre, la société affirme qu’elle peut également fournir une garantie de durée de vie de 3 000 cycles, tout en utilisant des cellules Li-ion abordables pour rendre la charge rapide vraiment évolutive.

La start-up de charge EV affirme que cela est rendu possible par son BMS (système de gestion de batterie) et ses algorithmes de charge propriétaires, superposés à sa conception unique de pack E. Exponent Energy utilisera les fonds « pour lancer des opérations commerciales et les déployer dans plusieurs villes en commençant par Bengaluru à partir du début de 2022 ; embaucher des équipes de produits et d’ingénierie pour s’assurer que leurs produits entrent en production, constituer une équipe de déploiement solide pour des opérations fluides et doubler ses produits logiciels pour créer une expérience client transparente.

Soulignant la vision d’Exponent, Arun Vinayak a déclaré : « Depuis près d’une décennie, les parties prenantes se sont réunies pour résoudre les transmissions de l’écosystème des véhicules électriques, en réalisant le changement 0-1 et en époussetant pour l’adoption des véhicules électriques. Cependant, pour débloquer l’échelle, le voyage 1-100 a besoin de partenariats énergétiques conçus de manière à créer un scénario gagnant-gagnant pour le consommateur, le constructeur automobile et le partenaire de la station de recharge. Chez Exponent, nous créons cet impact plus profond pour que chacun puisse évoluer de manière exponentielle. »

