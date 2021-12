Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Jio-bp et Mahindra ont signé un protocole d’accord pour explorer des solutions EV. Les deux sociétés envisagent des stations d’échange de batteries pour les véhicules utilitaires électriques afin d’aider l’Inde à s’adapter plus rapidement aux véhicules électriques.

Reliance BP Mobility Limited (RBML), mieux connu sous le nom de Jio-bp, et The Mahindra Group, ont annoncé un protocole d’accord non contraignant pour explorer la création de produits et services EV, ainsi que pour identifier des synergies dans les carburants à faible émission de carbone et conventionnels. Le protocole d’accord comprend également l’évaluation des solutions de recharge de Jio-bp pour les véhicules Mahindra, notamment les trois et quatre roues électriques, les quadricycles et les petits véhicules utilitaires de moins de 4 tonnes.

Le partenariat vise à tirer parti des atouts des deux sociétés dans les domaines des produits et services EV. Le groupe Mahindra et ses partenaires de distribution seront évalués pour la mise en place de stations de mobilité Jio-bp et de points de recharge et d’échange de véhicules électriques, en plus de l’utilisation des stations Jio-bp existantes. Jio-bp a récemment lancé sa première station de mobilité dans le Maharashtra, offrant plusieurs choix de carburant, y compris une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. En outre, les deux sociétés envisageront d’offrir la mobilité en tant que service (MaaS) et la batterie en tant que service (BaaS), où Jio-bp pourrait fournir des solutions de recharge aux véhicules fabriqués par le groupe Mahindra.

Grâce à ce protocole d’accord, il est proposé d’explorer et de mettre en œuvre diverses possibilités et orientations de base de données, de systèmes de soutien aux opérations, de logiciels, de modèle commercial à l’échelle pilote et commerciale et de types d’installations de recharge et d’échange, sous réserve de faisabilité et des approbations nécessaires.

Le partenariat vise à accélérer l’adoption des véhicules électriques en Inde avec des batteries hautes performances et remplaçables qui contribueront à réduire l’anxiété liée à l’autonomie. La solution envisagée par les deux entreprises consiste à permettre à un client d’échanger une batterie déchargée contre une nouvelle et de passer à autre chose en quelques minutes. Offrir des batteries remplaçables aidera l’Inde à atteindre ses objectifs d’électrification plus rapidement.

