Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Le véhicule utilitaire à trois roues de Bajaj Auto – Maxima C, a obtenu de gros résultats pour la période du 21 avril au 21 novembre, prenant la position de leader avec une part de marché de 45%.

Le Maxima C de Bajaj Auto Limited est un véhicule utilitaire à trois roues, qui a acquis la position de leader dans son segment. Le Bajaj Maxima C détient désormais une part de marché de 45% pour la période du 21 avril au 21 novembre. L’exploit a été réalisé en seulement 6 ans depuis le lancement. La gamme Maxima gagne constamment des parts de marché en raison de ses solides attributs de fiabilité, de puissance et de frugalité. La société propose également deux autres itérations de la Maxima – Maxima Z et Maxima C.

Parlant du succès de la Maxima Cargo, M. Samardeep Subandh, président des activités intra-urbaines, a déclaré : a assuré une mise à l’échelle rapide de la proposition, même pendant la période difficile de la pandémie. Les premiers acheteurs à travers le pays ont également choisi la Maxima C en raison de la confiance que le nom Bajaj a établie au cours de la période.

En parlant du Bajaj Maxima C, il est disponible en deux variantes de carburant – CNG et Diesel. La garniture GNC de la Maxima C est propulsée par un puissant groupe motopropulseur qui développe 9,8 CV de puissance de crête. La variante diesel, quant à elle, reçoit un brûleur à mazout de 470,5 cm3 qui développe une puissance maximale de 9,3 ch à 3 400 tr/min et un couple maximal de 23,18 Nm à 2 000 tr/min.

La capacité de charge utile plus élevée de la Maxima C aide les consommateurs à prendre en charge des charges utiles lourdes telles que des bouteilles de GPL, des matériaux de construction et plus encore sur des terrains difficiles. Il est également proposé avec une suspension performante comprenant des amortisseurs hydrauliques donnant aux utilisateurs l’effet de levier pour transporter des marchandises fragiles. De plus, le Bajaj Maxima C est livré avec une garantie de 1 lakh km et 3 ans. De plus, les acheteurs bénéficient de 3 services gratuits.

