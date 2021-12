Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Plug Mobility s’est associé à Fortum Charge & Drive India pour mettre en place une infrastructure de recharge pour les 19 000 voitures de Carzonrent qui seront installées au cours des 5 prochaines années en Inde. Le partenariat mettra en place 3200 points de recharge à travers l’Inde.

Plug Mobility s’est associé à Fortum Charge & Drive India pour mettre en place un vaste réseau d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques en Inde. Le duo vise à servir les 19 000 voitures de Carzonrent qui seront introduites dans sa flotte au cours des cinq prochaines années. Le partenariat entre les deux sociétés verra le déploiement de 3200 chargeurs DC001 et CCS Charging Point dans 79 villes et villages de l’Inde.

Le processus d’utilisation de ces bornes de recharge pour véhicules électriques nécessite que les clients s’enregistrent, ce qui sera effectué par Fortum en incluant les détails de base, y compris les détails du conducteur, l’heure de la charge, la durée de la charge, le coût de la charge, les détails du chargeur, l’état, etc. les détails seront introduits dans le système à utiliser pour l’authentification et une analyse plus approfondie de l’utilisation et des modèles de VE.

Awadhesh Jha, directeur exécutif, Fortum Charge & Drive India Pvt. Ltd. a ajouté : « Les agrégateurs de flottes et les grandes entreprises de logistique recherchent des solutions rentables et respectueuses de l’environnement. Nous construisons maintenant une solution viable pour répondre à cet énorme marché. Le segment des véhicules de tourisme 4W contribue de manière significative au PIB indien. La décarbonisation de ce segment contribuera grandement à atténuer la pollution de l’air des villes indiennes. »

« Ce partenariat avec Carzonrent est une parfaite étape de collaboration entre les utilisateurs côté offre et côté demande du réseau de recharge de véhicules électriques. En outre, l’accessibilité d’un si grand réseau au public, en général, aidera également les OEM à lancer leurs produits sans se soucier de « où facturer ». Fortum Charge & Drive India s’engage à rendre le réseau de recharge accessible de manière transparente via ses divers produits tels que CPO Own, CPO Grow et CPO Connect.

Commentant la même chose, Sanjay Aggarwal, président, Fortum India Pvt. Ltd., a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec Carzonrent pour mettre en place une infrastructure de recharge pour les véhicules à quatre roues à travers le pays dans le cadre de la décarbonisation. Chez Fortum, nous nous efforçons en permanence de rendre les avantages de la mobilité électrique accessibles aux conducteurs chaque jour pour une adoption accrue des véhicules électriques, que ce soit pour un usage privé ou commercial.

« Avec les subventions gouvernementales, l’abordabilité et les incitations offertes aux consommateurs, la production et l’utilisation des véhicules électriques accélèrent. L’adoption des véhicules électriques en Inde à plus grande échelle peut apporter des avantages économiques et environnementaux pour le pays dans son ensemble. La conversation sur les objectifs nets zéro, les véhicules à zéro émission et la «bonne» façon de décarboner les transports se prépare. »

S’exprimant sur le partenariat, Rajiv Kumar Vij, directeur général de Carzonrent India Private Limited, a déclaré : « Carzonrent fournira une flotte de véhicules électriques avec chauffeur via son initiative Plug pour différents besoins de mobilité au sol et notre objectif est d’économiser 4 lac (4 00 000 tonnes) tonnes d’émissions de dioxyde de carbone au cours des cinq prochaines années en introduisant 19 000 véhicules électriques à travers l’Inde. »

« Ceux-ci serviront aux voyages d’affaires et au transport des employés, aux besoins de déplacement des invités et de l’équipage / du personnel pour le secteur de l’hôtellerie et de l’aviation, les besoins de voyage officiels du gouvernement central et de l’État et des entités PSU, les services de taxi d’aéroport et les clients PME. Nous sommes heureux de nous associer à un pionnier tel que Fortum pour renforcer nos efforts dans ce sens. Avec la présence locale significative de l’entreprise, soutenue par le grand potentiel de marché des véhicules électriques en Inde, nous nous réjouissons de cette collaboration. »

