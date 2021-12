Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

Maruti Suzuki est le constructeur automobile indien le plus vendu, et dans sa gamme, le Baleno devient le plus récent membre à rejoindre le club du million. Le constructeur automobile a vendu 1 million d’unités de sa berline haut de gamme, la Baleno, en six ans.

L’Inde est un marché énorme pour les constructeurs automobiles, et bien que les marques mondiales vendent des véhicules en Inde, Maruti Suzuki est resté le leader. Maruti Suzuki propose un large portefeuille de véhicules, la plupart étant des best-sellers dans leur segment. Dans le segment des berlines haut de gamme, la Baleno est un modèle populaire et depuis son lancement en 2015, Maruti Suzuki a vendu 1 million de véhicules en six ans.

Propulsé par un moteur à essence de 1,2 litre, le Baleno est proposé avec un choix de deux options de boîte de vitesses et une foule d’autres fonctionnalités telles que les doubles airbags, l’ABS avec EBD et la fonction démarrage-arrêt au ralenti, Smartplay Studio avec Android Auto et Apple CarPlay , un affichage d’informations multicolore, et plus encore. Au fil des ans, le Baleno a été proposé avec un moteur diesel et même sous une apparence RS, avec un bloc essence trois cylindres turbocompressé. Les variantes diesel et RS ont finalement été abandonnées en raison des normes d’émission.

Parlant de cette nouvelle étape, Shashank Srivastava, directeur exécutif principal (marketing et ventes), Maruti Suzuki India Limited, a déclaré : « Depuis son lancement, Baleno a joui d’un leadership sans précédent dans le segment des berlines haut de gamme. Il a établi de nouvelles références en matière de conception, de sécurité et d’innovation. Avec une part de marché stupéfiante de plus de 25 %, Baleno a dirigé et redéfini le segment des berlines haut de gamme. »

Il a ajouté : « Inspirant plus d’un million de clients et remportant de nombreux prix, le Baleno a vraiment conquis le cœur des clients et des experts automobiles à travers le pays. Le client indien urbain évolué d’aujourd’hui est motivé, féru de technologie et audacieux dans sa vie, et le Baleno est le compagnon idéal pour ces esprits exigeants. Le Baleno fait une déclaration de style haut de gamme sur roues avec sa présence extraordinaire sur la route et son expérience de conduite. Nous sommes convaincus qu’avec l’amour et le soutien de nos clients, le Baleno atteindra également des sommets encore plus élevés à l’avenir. »

