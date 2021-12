Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

MG Motor prévoit de lancer un nouveau crossover en Inde d’ici la fin de 2022, à un prix compris entre ₹ 10 et ₹ 15 lakh. Le nouveau crossover sera basé sur une plate-forme mondiale mais personnalisé pour le marché indien.

En photo : le concept MG Vision i d’Auto Expo

MG Motor a annoncé le lancement d’un nouveau crossover électrique en Inde d’ici la fin de 2022. Le nouveau crossover de MG Motor sera proposé à un prix compris entre 10 et ₹15 lakh pour plaire au marché de masse. MG a également confirmé que le nouveau crossover sera basé sur une plate-forme mondiale, cependant, il sera personnalisé spécifiquement pour l’Inde.

En outre, MG a révélé que le prochain crossover électrique comportera de nombreux composants localisés, notamment l’assemblage de la batterie, les moteurs et d’autres pièces. Cela devrait aider MG à établir un prix compétitif pour le nouveau véhicule électrique, offrant aux clients un choix alternatif au Tata Nexon.

Parlant de l’annonce, Rajeev Chaba, président et directeur général de MG Motor India, a déclaré: «Notre prochain produit après le SUV Astor, nous avons pensé à un véhicule électrique et maintenant nous sommes très encouragés par la clarté absolue du gouvernement. côté que EV est la voie à suivre. Partageant les plans de l’entreprise, il a ajouté : « Nous avons pris la décision d’introduire un véhicule électrique d’ici la fin de l’exercice prochain. Concernant le prix attendu, il a déclaré qu’il s’échelonnerait de ₹10 lakh à ₹15 lakh et ciblerait le segment de masse de la mobilité électrique personnelle.

En outre, Chaba a déclaré: «C’est une sorte de crossover et cela va être basé sur une plate-forme mondiale, que nous allons développer et ce sera un VE pour le marché de masse pour tous les marchés émergents, y compris l’Inde. Nous personnaliserons cette voiture pour la gamme et les réglementations indiennes et les goûts des clients. Il sera spécialement conçu pour l’Inde. Nous allons commencer à travailler dessus dès maintenant.

Il a ajouté: «C’est le genre de point de basculement dont nous avons parlé si nous pouvons faire une voiture entre ₹10 lakh et ₹15 lakh qui peut nous donner de bons volumes. J’espère donc que ce serait notre voiture EV de volume.

