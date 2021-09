Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

BattRE ajoutera deux nouveaux produits à son portefeuille et prévoit de les lancer dans les 3 à 4 prochains mois.

BattRE – une start-up de véhicules électriques basée à Jaipur a annoncé qu’elle avait déménagé dans des locaux d’usine plus grands pour répondre à la demande croissante de véhicules électriques. Avec ce mouvement d’expansion, BattRE dit qu’il prévoit d’augmenter sa capacité de fabrication à 4 000 unités par mois, ce qui représente une augmentation globale de 300 %. Les revenus de BattRE l’année dernière ont augmenté de 255 % et augmentent actuellement de plus de 900 % par rapport à LYTD. Afin d’alimenter cette croissance, BattRE ajoutera deux nouveaux produits à son portefeuille avec des plans pour les lancer dans les 3 à 4 prochains mois. La start-up affirme qu’elle travaille également à la construction de l’écosystème des véhicules électriques en Inde, avec plus de 500 stations de recharge déjà installées.

En outre, l’entreprise a entrepris de former les ateliers de réparation de deux-roues à essence existants à l’entretien des véhicules électriques. BattRE Electric Mobility Pvt. Ltd. a été fondée en 2017 par Nishchal Chaudhary. L’entreprise fabrique actuellement des vélos électriques et des scooters électriques. La marque affirme que ses scooters électriques ont atteint plus de 250 concessionnaires dans 17 États et 180 villes en un an.

S’exprimant sur l’annonce, Nishchal Chaudhary, fondateur de BattRE, a déclaré que cette extension d’usine répondra à la demande croissante de scooters électriques que la marque prévoit d’augmenter plusieurs fois au cours des deux prochains trimestres. Il a en outre ajouté qu’avec un ARR de 120 crores de roupies, BattRE prévoyait d’investir davantage dans ses capacités de production et de R&D, d’ajouter des produits de classe mondiale, de renforcer le réseau de vente au détail et de partenaires et de travailler davantage pour créer un écosystème de véhicules électriques en Inde.

