Express Mobility News: Dernières Express Mobility News, Indian Express Mobility News & Updates

La gamme de produits de TVS Motor Company au Costa Rica et au Nicaragua comprendra Apache RTR 200 4V, Apache RTR 160 4V, Apache RTR 160 2V, Stryker 125, Raider 125, HLX 150 5S, Neo NX et également le Ntorq 125.

TVS Motor Company a annoncé son nouveau partenariat de distribution avec Active Motors SA, une filiale de Grupo Q, pour le Nicaragua et le Costa Rica afin de développer davantage ses activités en Amérique centrale. Active Motors SA soutiendra TVS Motor avec des ventes, un service, des pièces de rechange et une gestion de la relation client (CRM) dédiés. Dans le cadre de la dernière association, Active SA Motors facilitera l’ouverture de trois points de vente phares et d’environ 50 concessionnaires pour TVS Motor Company de manière progressive au Nicaragua et au Costa Rica.

TVS Motor Company est déjà bien présente en Amérique centrale sur des marchés clés, dont le Guatemala, El Salvador et le Honduras. La gamme de produits de TVS Motor Company au Costa Rica et au Nicaragua comprendra des vélos comme Apache RTR 200 4V, Apache RTR 160 4V, Apache RTR 160 2V, Stryker 125, Raider 125, HLX 150 5S et Neo NX. De plus, le scooter TVS Ntorq 125 sera également vendu ici.

Regarder la vidéo | Test du téléviseur Jupiter 125 :

??

Commentant cette association, R Dilip, président – Affaires internationales, TVS Motor Company a déclaré que l’Amérique centrale est un marché important pour TVS Motor Company et que la marque est ravie de s’associer à Grupo Q, qui a un solide pedigree dans l’industrie automobile dans le pays. Il a en outre ajouté que cette association est une étape importante vers l’expansion de la présence de TVS Motor sur le marché en Amérique centrale, en stimulant l’innovation grâce à des produits de premier ordre et en établissant une référence en matière d’expérience client.

Dilip affirme que la compréhension approfondie du marché, la riche expérience du secteur et les capacités de financement au détail font de Grupo Q le meilleur stratégiquement pour TVS Motor Company au Nicaragua et au Costa Rica. Il dit que TVS continuera à offrir une large gamme de produits ambitieux avec un service complet et un support de pièces de rechange combiné à la force de son réseau pour répondre aux besoins de mobilité de la région.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.